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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثمّن دعم الصومال لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال عبدي سعيد موسى علي.

وثمّن سموه خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية الصومال من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

السعودية الرياض وزارة الخارجية وزير الخارجية فيصل بن فرحان الصومال إكسبو 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال عبدي سعيد موسى علي.

وثمّن سموه خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية الصومال من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:24 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثمّن دعم الصومال لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال عبدي سعيد موسى علي.

وثمّن سموه خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية الصومال من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

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