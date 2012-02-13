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ديربي القصيم "تعاوني" بثلاثية مع الرأفة.. والرائد يواصل النزيف

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في الفوز على شقيقه الرائد 3/ 0 في مباراة ديربي القصيم الذي أُقيم مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون بالرائد ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الـ67 عن طريق اللاعب مصطفى فتحي، واللاعب توامبا في الدقيقة الـ71، قبل أن يعود مصطفى فتحي للتسجيل من جديد في الدقيقة الـ84.

وكان "توامبا" قد أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى النقطة الـ21، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 25.

بريدة التعاون الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ديربي القصيم "تعاوني" بثلاثية مع الرأفة.. والرائد يواصل النزيف
سبق

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في الفوز على شقيقه الرائد 3/ 0 في مباراة ديربي القصيم الذي أُقيم مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون بالرائد ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الـ67 عن طريق اللاعب مصطفى فتحي، واللاعب توامبا في الدقيقة الـ71، قبل أن يعود مصطفى فتحي للتسجيل من جديد في الدقيقة الـ84.

وكان "توامبا" قد أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى النقطة الـ21، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 25.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
08:52 PM

ديربي القصيم "تعاوني" بثلاثية مع الرأفة.. والرائد يواصل النزيف

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محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في الفوز على شقيقه الرائد 3/ 0 في مباراة ديربي القصيم الذي أُقيم مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون بالرائد ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الـ67 عن طريق اللاعب مصطفى فتحي، واللاعب توامبا في الدقيقة الـ71، قبل أن يعود مصطفى فتحي للتسجيل من جديد في الدقيقة الـ84.

وكان "توامبا" قد أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى النقطة الـ21، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 25.

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