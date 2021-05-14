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ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت: توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصًا مصابًا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء؛ توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصًا مصابًا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء؛ توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
08:17 PM

ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت: توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصًا مصابًا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء؛ توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.

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