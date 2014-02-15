النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تُحذِّر من موجة حادة لـ"أوميكرون" في 6 دول

بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا

حذَّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "المد" المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا نحو الشرق.

وبيَّن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه أنه في الأسبوعَين الماضيَين تضاعفت حالات "كوفيد-19" في ست دول، هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، روسيا وأوكرانيا. وتقع هذه الدول في الشرق؛ وهو ما يُشكِّل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "كلوغه" بأن موجة أوميكرون "كما هو متوقع، تتقدَّم شرقًا. وقد رُصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن يُتفشى فيها أميكرون".

وتضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة، يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية" تُحذِّر من موجة حادة لـ"أوميكرون" في 6 دول
سبق

حذَّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "المد" المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا نحو الشرق.

وبيَّن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه أنه في الأسبوعَين الماضيَين تضاعفت حالات "كوفيد-19" في ست دول، هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، روسيا وأوكرانيا. وتقع هذه الدول في الشرق؛ وهو ما يُشكِّل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "كلوغه" بأن موجة أوميكرون "كما هو متوقع، تتقدَّم شرقًا. وقد رُصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن يُتفشى فيها أميكرون".

وتضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة، يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:17 PM

"الصحة العالمية" تُحذِّر من موجة حادة لـ"أوميكرون" في 6 دول

بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,483

حذَّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "المد" المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا نحو الشرق.

وبيَّن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه أنه في الأسبوعَين الماضيَين تضاعفت حالات "كوفيد-19" في ست دول، هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، روسيا وأوكرانيا. وتقع هذه الدول في الشرق؛ وهو ما يُشكِّل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "كلوغه" بأن موجة أوميكرون "كما هو متوقع، تتقدَّم شرقًا. وقد رُصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن يُتفشى فيها أميكرون".

وتضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة، يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة