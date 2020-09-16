النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار

دعت الحكومة البريطانية المجتمع الدولي إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وحذر مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان، خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن أمس، من أن حدوث مجاعة في اليمن بات أمر أقرب للواقع هذا العام، في نفس الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية بمزيد من عدم الاستقرار.

ودعا السفير "ألان" المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن؛ لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار.

مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن
سبق

دعت الحكومة البريطانية المجتمع الدولي إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وحذر مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان، خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن أمس، من أن حدوث مجاعة في اليمن بات أمر أقرب للواقع هذا العام، في نفس الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية بمزيد من عدم الاستقرار.

ودعا السفير "ألان" المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن؛ لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
03:59 PM

لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
206

دعت الحكومة البريطانية المجتمع الدولي إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وحذر مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان، خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن أمس، من أن حدوث مجاعة في اليمن بات أمر أقرب للواقع هذا العام، في نفس الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية بمزيد من عدم الاستقرار.

ودعا السفير "ألان" المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن؛ لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة