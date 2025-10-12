شاب بالعارضة يختفي بعد يوم من مراجعة "المصحة النفسية".. وأسرته تناشد البحث عنه

ظهرت عليه اعتلالات نفسية.. و"شرطة المحافظة" تلقت بلاغًا

تلقت شرطة محافظة العارضة شرق منطقة جازان بلاغًا من إحدى الأسر عن اختفاء ابنها البالغ من العمر 24 عامًا في ظروف غامضة بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية.

وناشدت أسرة الشاب المختفي "موسى ضيف الله حسن العبدلي"، الذي خرج من منزل الأسرة الكائن بقرية الحنبكة صباح يوم الجمعة الماضية، ولم يعد بعد، مساعدتها بالبحث عنه، والتواصل معها حين مشاهدته.

وقال عمه إن المختفي ظهرت عليه في الفترة الأخيرة بعض الاعتلالات النفسية؛ وتم التوجه به يوم الخميس، أي قبل يوم من حادثة الاختفاء، إلى المصحة النفسية. موضحًا أن والده ووالدته شاهداه آخر مرة صباح يوم الجمعة قبل أن يحتفي عن الأنظار تاركًا كل أوراقه الثبوتية.

وذكر أنه تم السؤال عنه في شرطة المحافظة، وتدوين بلاغ بالواقعة. كما تم السؤال في المستشفيات والأماكن التي يذهب إليها، ويُتوقع وجوده فيها، لكن لم يتم العثور عليه.

وناشد كل مَن يشاهده أو يعرف مكانه التواصل مع أسرته على الرقم 0534995887.