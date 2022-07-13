جامعة نجران: ٧٢٨ فصلًا افتراضيًا لطلاب الفصل الصيفي بالسنة التحضيرية

بلغ عدد الطلبة الحاضرين ٢٣٦٣ والمدة الإجمالية للجلسات ١٨٥٢ ساعة

أبرزت وحدة التعلم الإلكتروني بعمادة السنة التحضيرية أهم الإحصائيات عن سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1440 - 1441 هـ.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الفصول الافتراضية ٧٢٨ فصلًا افتراضيًا، وعدد الشعب الدراسية ٣٠ شعبة، فيما بلغ عدد الطلبة الحاضرين ٢٣٦٣ طالبًا وطالبة، كما بلغت المدة الإجمالية للجلسات ١٨٥٢ ساعة.



وبين النظام الإلكتروني بالعمادة عدد الأنشطة خلال الفترة أهمها الإعلانات المرسلة التي بلغت ٨٥٨، والواجبات والاختبارات الإلكترونية حيث بلغت ١٩٧، ورفع ٧٠٠ ملف، وبلغت المحاضرات المسجلة ٧٣٥ محاضرة، فيما بلغت رسائل التواصل في المنتديات ١٨٩٤ رسالة، كما اشتملت الإحصائية على رصد طلبات الاستشارات الأكاديمية والتقنية التي بلغت 525 استشارة.