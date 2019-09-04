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العثور على مفقود كرا المسن "الهذلي" سليمًا معافى بوادي نعمان

ذووه شكروا فريق "ساعد" التطوعي على جهودهم في البحث عنه

تمكَّن فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ بالطائف من العثور على مفقود كرا المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي البالغ من العمر 87 عامًا، وذلك بعد أن تسلم الفريق مهام البحث عنه إثر ورود البلاغ.

وكان "الهذلي" قد فُقد من أسرته وذويه أمس الاثنين، وآخر مكان تم الإبلاغ عن رؤيته فيه كان في محطة وقود أسفل عقبة الكر؛ فاعتمد فريق "ساعد" البحث في نطاق ١٠ كيلومترات من المحطة حتى عُثر عليه سليمًا معافى -ولله الحمد- بأحد الشعاب في وادي نعمان الذي يتوسط الطائف ومكة، وكان يعاني التعب والإعياء؛ فجرى استدعاء الإسعاف له للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأعربت أسرة وذوو المسن "الهذلي" عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قِبل فريق ساعد، حتى العثور على والدهم، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت أسرة المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي قد ناشدت عبر "سبق" مَن يملك أية معلومات عنه أن يتواصل معهم.

وقالوا إن والدهم خرج من منزل ابنه في مكة يوم الاثنين في العاشرة صباحًا، ولم يعد، ويعاني مرض الزهايمر.

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العثور على مفقود كرا المسن "الهذلي" سليمًا معافى بوادي نعمان
سبق

تمكَّن فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ بالطائف من العثور على مفقود كرا المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي البالغ من العمر 87 عامًا، وذلك بعد أن تسلم الفريق مهام البحث عنه إثر ورود البلاغ.

وكان "الهذلي" قد فُقد من أسرته وذويه أمس الاثنين، وآخر مكان تم الإبلاغ عن رؤيته فيه كان في محطة وقود أسفل عقبة الكر؛ فاعتمد فريق "ساعد" البحث في نطاق ١٠ كيلومترات من المحطة حتى عُثر عليه سليمًا معافى -ولله الحمد- بأحد الشعاب في وادي نعمان الذي يتوسط الطائف ومكة، وكان يعاني التعب والإعياء؛ فجرى استدعاء الإسعاف له للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأعربت أسرة وذوو المسن "الهذلي" عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قِبل فريق ساعد، حتى العثور على والدهم، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت أسرة المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي قد ناشدت عبر "سبق" مَن يملك أية معلومات عنه أن يتواصل معهم.

وقالوا إن والدهم خرج من منزل ابنه في مكة يوم الاثنين في العاشرة صباحًا، ولم يعد، ويعاني مرض الزهايمر.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:40 AM

العثور على مفقود كرا المسن "الهذلي" سليمًا معافى بوادي نعمان

ذووه شكروا فريق "ساعد" التطوعي على جهودهم في البحث عنه

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فهد العتيبي - الطائف
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3,793

تمكَّن فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ بالطائف من العثور على مفقود كرا المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي البالغ من العمر 87 عامًا، وذلك بعد أن تسلم الفريق مهام البحث عنه إثر ورود البلاغ.

وكان "الهذلي" قد فُقد من أسرته وذويه أمس الاثنين، وآخر مكان تم الإبلاغ عن رؤيته فيه كان في محطة وقود أسفل عقبة الكر؛ فاعتمد فريق "ساعد" البحث في نطاق ١٠ كيلومترات من المحطة حتى عُثر عليه سليمًا معافى -ولله الحمد- بأحد الشعاب في وادي نعمان الذي يتوسط الطائف ومكة، وكان يعاني التعب والإعياء؛ فجرى استدعاء الإسعاف له للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأعربت أسرة وذوو المسن "الهذلي" عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قِبل فريق ساعد، حتى العثور على والدهم، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت أسرة المسن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي قد ناشدت عبر "سبق" مَن يملك أية معلومات عنه أن يتواصل معهم.

وقالوا إن والدهم خرج من منزل ابنه في مكة يوم الاثنين في العاشرة صباحًا، ولم يعد، ويعاني مرض الزهايمر.

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