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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

من باب المغاربة وبحراسة مشددة لقوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".

وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".

وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
12:32 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

من باب المغاربة وبحراسة مشددة لقوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".

وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.

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