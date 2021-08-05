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ظهور رئيس الوزراء التونسي للمرة الأولى منذ عزله

الصور تبدد مزاعم وضع "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ظهور رئيس الوزراء التونسي للمرة الأولى منذ عزله
سبق

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:31 PM

ظهور رئيس الوزراء التونسي للمرة الأولى منذ عزله

الصور تبدد مزاعم وضع "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

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