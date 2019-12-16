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"الخمعلي" يحصد ماجستير "إدارة الفنون والثقافة والتراث" من "جامعة شيفيلد"

منحت جامعة شيفيلد البريطانية، التي تحتلّ المرتبة الأولى في مقاطعة يوركشير في المملكة المتحدة، والمرتبة الثالثة عشرة على مستوى بريطانيا، درجة الماجستير في تخصص إدارة الفنون والثقافة والتراث بتفوق مع مرتبة الشرف، للمبتعث من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرضي بن سعد الخمعلي.

ويعد الخمعلي أول سعودي يحصل على درجة الماجستير في إدارة الفنون والثقافة والتراث من جامعة شيفيلد.. وكانت أطروحة الرسالة عن "العلا" كوجهة عالمية للسياحة الثقافية؛ من خلال ما تحتويه من مقومات ثقافية وطبيعية، كدراسة حالة مقارنة مع تجارب دولية؛ مستخدمًا نظريات دولية مرتبطة بإدارة التراث الثقافي.

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"الخمعلي" يحصد ماجستير "إدارة الفنون والثقافة والتراث" من "جامعة شيفيلد"
سبق

منحت جامعة شيفيلد البريطانية، التي تحتلّ المرتبة الأولى في مقاطعة يوركشير في المملكة المتحدة، والمرتبة الثالثة عشرة على مستوى بريطانيا، درجة الماجستير في تخصص إدارة الفنون والثقافة والتراث بتفوق مع مرتبة الشرف، للمبتعث من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرضي بن سعد الخمعلي.

ويعد الخمعلي أول سعودي يحصل على درجة الماجستير في إدارة الفنون والثقافة والتراث من جامعة شيفيلد.. وكانت أطروحة الرسالة عن "العلا" كوجهة عالمية للسياحة الثقافية؛ من خلال ما تحتويه من مقومات ثقافية وطبيعية، كدراسة حالة مقارنة مع تجارب دولية؛ مستخدمًا نظريات دولية مرتبطة بإدارة التراث الثقافي.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
02:07 PM

"الخمعلي" يحصد ماجستير "إدارة الفنون والثقافة والتراث" من "جامعة شيفيلد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت جامعة شيفيلد البريطانية، التي تحتلّ المرتبة الأولى في مقاطعة يوركشير في المملكة المتحدة، والمرتبة الثالثة عشرة على مستوى بريطانيا، درجة الماجستير في تخصص إدارة الفنون والثقافة والتراث بتفوق مع مرتبة الشرف، للمبتعث من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرضي بن سعد الخمعلي.

ويعد الخمعلي أول سعودي يحصل على درجة الماجستير في إدارة الفنون والثقافة والتراث من جامعة شيفيلد.. وكانت أطروحة الرسالة عن "العلا" كوجهة عالمية للسياحة الثقافية؛ من خلال ما تحتويه من مقومات ثقافية وطبيعية، كدراسة حالة مقارنة مع تجارب دولية؛ مستخدمًا نظريات دولية مرتبطة بإدارة التراث الثقافي.

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