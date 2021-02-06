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البحرين تعتمد حزمة إجراءات مُشدّدة لمواجهة "كورونا"

إلزام الجهات الحكومية الالتزام بسياسة العمل من المنزل

قرّرت السلطات البحرينية اعتماد حزمة من الإجراءات والتدابير المشدّدة؛ في إطار الجهود الهادفة إلى التصدي لتفشي جائحة "كورونا".

وكنتيجة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي المكلّف بمواجهة الجائحة؛ قررت السلطات المختصة، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ إلزام جميع الجهات الحكومية بسياسة العمل من المنزل، على ألا تتجاوز النسبة 70% كحد أقصى من عدد العاملين.

وبحسب "روسيا اليوم": فقد تقرر كذلك الإغلاق الكامل لكافة الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وحمامات السباحة، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة؛ شريطة ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 30 شخصًا، إضافة إلى وقف تنظيم الحصص الرياضية الداخلية.

وشملت الإجراءات المعتمدة في هذا السياق: منع كافة أشكال تنظيم التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة، سواء داخل المنازل أو الأماكن الخاصة، بمشاركة ما يتخطى 30 شخصًا.

ومن المقرّر بدء تنفيذ هذه السلسلة من التدابير المعتمدة اعتبارًا من الأحد القادم 2021، وتستمر حتى السبت الموافق 21 فبراير 2021.

يشار إلى أن البحرين حصلت على أول دفعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا"، وبدأت عمليات التسجيل للتطعيم.

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البحرين تعتمد حزمة إجراءات مُشدّدة لمواجهة "كورونا"
سبق

قرّرت السلطات البحرينية اعتماد حزمة من الإجراءات والتدابير المشدّدة؛ في إطار الجهود الهادفة إلى التصدي لتفشي جائحة "كورونا".

وكنتيجة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي المكلّف بمواجهة الجائحة؛ قررت السلطات المختصة، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ إلزام جميع الجهات الحكومية بسياسة العمل من المنزل، على ألا تتجاوز النسبة 70% كحد أقصى من عدد العاملين.

وبحسب "روسيا اليوم": فقد تقرر كذلك الإغلاق الكامل لكافة الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وحمامات السباحة، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة؛ شريطة ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 30 شخصًا، إضافة إلى وقف تنظيم الحصص الرياضية الداخلية.

وشملت الإجراءات المعتمدة في هذا السياق: منع كافة أشكال تنظيم التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة، سواء داخل المنازل أو الأماكن الخاصة، بمشاركة ما يتخطى 30 شخصًا.

ومن المقرّر بدء تنفيذ هذه السلسلة من التدابير المعتمدة اعتبارًا من الأحد القادم 2021، وتستمر حتى السبت الموافق 21 فبراير 2021.

يشار إلى أن البحرين حصلت على أول دفعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا"، وبدأت عمليات التسجيل للتطعيم.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:14 PM

البحرين تعتمد حزمة إجراءات مُشدّدة لمواجهة "كورونا"

إلزام الجهات الحكومية الالتزام بسياسة العمل من المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت السلطات البحرينية اعتماد حزمة من الإجراءات والتدابير المشدّدة؛ في إطار الجهود الهادفة إلى التصدي لتفشي جائحة "كورونا".

وكنتيجة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي المكلّف بمواجهة الجائحة؛ قررت السلطات المختصة، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ إلزام جميع الجهات الحكومية بسياسة العمل من المنزل، على ألا تتجاوز النسبة 70% كحد أقصى من عدد العاملين.

وبحسب "روسيا اليوم": فقد تقرر كذلك الإغلاق الكامل لكافة الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وحمامات السباحة، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة؛ شريطة ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 30 شخصًا، إضافة إلى وقف تنظيم الحصص الرياضية الداخلية.

وشملت الإجراءات المعتمدة في هذا السياق: منع كافة أشكال تنظيم التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة، سواء داخل المنازل أو الأماكن الخاصة، بمشاركة ما يتخطى 30 شخصًا.

ومن المقرّر بدء تنفيذ هذه السلسلة من التدابير المعتمدة اعتبارًا من الأحد القادم 2021، وتستمر حتى السبت الموافق 21 فبراير 2021.

يشار إلى أن البحرين حصلت على أول دفعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا"، وبدأت عمليات التسجيل للتطعيم.

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