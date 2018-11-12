بعد موافقة أمير جازان على بدء أعمالها.. "مكافحة التبغ" تحرر 29 تعهداً

٩ جولات تفتيشية نفّذها أعضاء فريقها لم ترصد أي مخـالفة خلال أسبوعين

واصل فريق أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الأسبوع الماضي، أعماله الميدانية بمنطقة جازان، بزيارة وتفتيش المحلات التجارية بمحافظة صبيا من خلال ٩ جولات تفتيشية لم ترصد أي مخالفة تُذكر.

فيما حرر الفريق ٢٩ تعهداً للملاحظات؛ لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ الصادر بعد صدور موافقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على بدء أعمال اللجنة؛ وذلك بالتعاون مع بلدية صامطة، وبدعم من شرطة المحافظة.