النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

"السند": كلمة الملك أكدت اعتزاز السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية

قال إنها حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية وتناولت عددًا من المجالات

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، قال السند: إن الكلمة حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، وتناولت عددًا من المجالات. مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت اعتزاز المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية، والاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين. كما شددت كلمته -أيده الله- على أن هذه البلاد لن تحيد يومًا عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

وأشاد الدكتور السند بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من التشديد على الاهتمام بالمواطن، واعتباره المحرك الأساس للتنمية والتقدم، مع الحفاظ على حقوق الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعم القطاع الخاص، واعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية، والعناية بتطبيق خطط التنمية، وإيجاد فرص العمل المناسبة.

وأوضح أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في الدفاع عن الوطن وحمايته، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، والاستمرار في قيام المملكة العربية السعودية بدورها القيادي والريادي في الدفاع عن قضايا الأمة، وأن الدفاع عن القضية الفلسطينية أول اهتمامات السعودية.. والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ومواجهة إرهاب المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأردف: كلمة الملك أوضحت الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السند": كلمة الملك أكدت اعتزاز السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية
سبق

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، قال السند: إن الكلمة حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، وتناولت عددًا من المجالات. مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت اعتزاز المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية، والاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين. كما شددت كلمته -أيده الله- على أن هذه البلاد لن تحيد يومًا عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

وأشاد الدكتور السند بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من التشديد على الاهتمام بالمواطن، واعتباره المحرك الأساس للتنمية والتقدم، مع الحفاظ على حقوق الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعم القطاع الخاص، واعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية، والعناية بتطبيق خطط التنمية، وإيجاد فرص العمل المناسبة.

وأوضح أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في الدفاع عن الوطن وحمايته، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، والاستمرار في قيام المملكة العربية السعودية بدورها القيادي والريادي في الدفاع عن قضايا الأمة، وأن الدفاع عن القضية الفلسطينية أول اهتمامات السعودية.. والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ومواجهة إرهاب المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأردف: كلمة الملك أوضحت الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:01 PM

"السند": كلمة الملك أكدت اعتزاز السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية

قال إنها حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية وتناولت عددًا من المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
697

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، قال السند: إن الكلمة حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، وتناولت عددًا من المجالات. مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت اعتزاز المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية، والاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين. كما شددت كلمته -أيده الله- على أن هذه البلاد لن تحيد يومًا عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

وأشاد الدكتور السند بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من التشديد على الاهتمام بالمواطن، واعتباره المحرك الأساس للتنمية والتقدم، مع الحفاظ على حقوق الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعم القطاع الخاص، واعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية، والعناية بتطبيق خطط التنمية، وإيجاد فرص العمل المناسبة.

وأوضح أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في الدفاع عن الوطن وحمايته، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، والاستمرار في قيام المملكة العربية السعودية بدورها القيادي والريادي في الدفاع عن قضايا الأمة، وأن الدفاع عن القضية الفلسطينية أول اهتمامات السعودية.. والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ومواجهة إرهاب المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأردف: كلمة الملك أوضحت الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
25,002
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,657
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,549

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

ماجد الحربي
الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

وحيد بغدادي
..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة