بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعديلات على بطولة كأس العالم للأندية

عقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لم يتغيّر شكل المسابقة مع خسارة المباراة الافتتاحية، حيث ستقام منافسات البطولة على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ملعب خليفة الدولي الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراتين من مباريات البطولة.

وسيستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 فبراير، فيما يتوّج بطل كأس العالم للأندية FIFA على ملعب المدينة التعليمية يوم 11 فبراير.

وسيخوض منافسات البطولة كل من الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس وممثل أمريكا الجنوبية الفائز بنهائي ليبرتادوريس المقرر في 30 يناير.