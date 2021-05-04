النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراصد" يلقي الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية"

تناول مخاطر بقائها وقيامها بأعمال تخالف ما دخلت لأجله

سلط برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية" وبقائها وقيامها بأعمال تخالف ما دخلت لأجله.

وأظهر البرنامج التفاوض مع قائدي الشاحنات "الأجنبية" المخالفة وتكلفة ذهابها وتنقلها داخل المملكة، واستغلال النظام والمميزات كافة، حيث رصُد في أحد المواقع أيضاً عمالة تسكن داخل هذه الشاحنات.

وعرض البرنامج لقاء مع أحد المواطنين، حيث ذكر أن هناك تستراً واضحاً وخدمات تقدم لهذه الشاحنات، وقال إنهم تقدموا ببلاغات لوزارة النقل، لكنهم للأسف يباشرون البلاغ بعد ثلاثة أيام، ويستحيل وقوفها هذه المدة، حيث إنها تكون محملة بالأطنان.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، كانت قد منعت تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.

وأشارت الهيئة إلى أن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

واستثنت الهيئة العامة للنقل من القرار، الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد "الشاحنة" في طريق عودتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراصد" يلقي الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية"
سبق

سلط برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية" وبقائها وقيامها بأعمال تخالف ما دخلت لأجله.

وأظهر البرنامج التفاوض مع قائدي الشاحنات "الأجنبية" المخالفة وتكلفة ذهابها وتنقلها داخل المملكة، واستغلال النظام والمميزات كافة، حيث رصُد في أحد المواقع أيضاً عمالة تسكن داخل هذه الشاحنات.

وعرض البرنامج لقاء مع أحد المواطنين، حيث ذكر أن هناك تستراً واضحاً وخدمات تقدم لهذه الشاحنات، وقال إنهم تقدموا ببلاغات لوزارة النقل، لكنهم للأسف يباشرون البلاغ بعد ثلاثة أيام، ويستحيل وقوفها هذه المدة، حيث إنها تكون محملة بالأطنان.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، كانت قد منعت تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.

وأشارت الهيئة إلى أن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

واستثنت الهيئة العامة للنقل من القرار، الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد "الشاحنة" في طريق عودتها.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
04:36 PM

"الراصد" يلقي الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية"

تناول مخاطر بقائها وقيامها بأعمال تخالف ما دخلت لأجله

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
3,090

سلط برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" الضوء على دخول الشاحنات "الأجنبية" وبقائها وقيامها بأعمال تخالف ما دخلت لأجله.

وأظهر البرنامج التفاوض مع قائدي الشاحنات "الأجنبية" المخالفة وتكلفة ذهابها وتنقلها داخل المملكة، واستغلال النظام والمميزات كافة، حيث رصُد في أحد المواقع أيضاً عمالة تسكن داخل هذه الشاحنات.

وعرض البرنامج لقاء مع أحد المواطنين، حيث ذكر أن هناك تستراً واضحاً وخدمات تقدم لهذه الشاحنات، وقال إنهم تقدموا ببلاغات لوزارة النقل، لكنهم للأسف يباشرون البلاغ بعد ثلاثة أيام، ويستحيل وقوفها هذه المدة، حيث إنها تكون محملة بالأطنان.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، كانت قد منعت تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.

وأشارت الهيئة إلى أن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

واستثنت الهيئة العامة للنقل من القرار، الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد "الشاحنة" في طريق عودتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة