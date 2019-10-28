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ضرْبٌ تَطَوّر لطعن.. الكويت تحتجز 3 سعوديين في منفذ السالمي

صحيفة محلية: سُجلت بحقهم قضية اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله

احتُجز ثلاثة سعوديين (شابان وحدث)، بتهمة الاعتداء على موظف عام، بعد قيامهم بطعن عسكري في أمن المنافذ البرية بآلة حادة، بسبب خلاف نشّب بينهم في أثناء دخولهم إلى البلاد عبر منفذ السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية: بدأت تفاصيل الحادثة عندما قدِمت مركبة من المملكة إلى منفذ السالمي وعلى متنها ثلاثة أشخاص من الجنسية السعودية، أعمارهم 16، و17، و19 عامًا، وخلال تدقيق هوياتهم قبل دخولهم البلاد، حصل خلاف بينهم وبين عسكري في أمن المنافذ، تَطَور إلى اعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة حادة وطعن بها العسكري؛ مما أدى إلى إصابته بجرح في ذراعه.

وقال مصدر أمني لـ"الرأي": إن "عناصر الأمن في المَنفذ تَمَكنوا من السيطرة على المعتدين، بعد أن حاولوا الهرب للتخلص من فعلتهم، وتمت إحالتهم إلى مخفر تيماء، وسُجلت بحقهم قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، احتُجِزوا على ذمتها تمهيدًا لعرضهم على التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

منفذ السالمي الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضرْبٌ تَطَوّر لطعن.. الكويت تحتجز 3 سعوديين في منفذ السالمي
سبق

احتُجز ثلاثة سعوديين (شابان وحدث)، بتهمة الاعتداء على موظف عام، بعد قيامهم بطعن عسكري في أمن المنافذ البرية بآلة حادة، بسبب خلاف نشّب بينهم في أثناء دخولهم إلى البلاد عبر منفذ السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية: بدأت تفاصيل الحادثة عندما قدِمت مركبة من المملكة إلى منفذ السالمي وعلى متنها ثلاثة أشخاص من الجنسية السعودية، أعمارهم 16، و17، و19 عامًا، وخلال تدقيق هوياتهم قبل دخولهم البلاد، حصل خلاف بينهم وبين عسكري في أمن المنافذ، تَطَور إلى اعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة حادة وطعن بها العسكري؛ مما أدى إلى إصابته بجرح في ذراعه.

وقال مصدر أمني لـ"الرأي": إن "عناصر الأمن في المَنفذ تَمَكنوا من السيطرة على المعتدين، بعد أن حاولوا الهرب للتخلص من فعلتهم، وتمت إحالتهم إلى مخفر تيماء، وسُجلت بحقهم قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، احتُجِزوا على ذمتها تمهيدًا لعرضهم على التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:32 AM

ضرْبٌ تَطَوّر لطعن.. الكويت تحتجز 3 سعوديين في منفذ السالمي

صحيفة محلية: سُجلت بحقهم قضية اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,153

احتُجز ثلاثة سعوديين (شابان وحدث)، بتهمة الاعتداء على موظف عام، بعد قيامهم بطعن عسكري في أمن المنافذ البرية بآلة حادة، بسبب خلاف نشّب بينهم في أثناء دخولهم إلى البلاد عبر منفذ السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية: بدأت تفاصيل الحادثة عندما قدِمت مركبة من المملكة إلى منفذ السالمي وعلى متنها ثلاثة أشخاص من الجنسية السعودية، أعمارهم 16، و17، و19 عامًا، وخلال تدقيق هوياتهم قبل دخولهم البلاد، حصل خلاف بينهم وبين عسكري في أمن المنافذ، تَطَور إلى اعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة حادة وطعن بها العسكري؛ مما أدى إلى إصابته بجرح في ذراعه.

وقال مصدر أمني لـ"الرأي": إن "عناصر الأمن في المَنفذ تَمَكنوا من السيطرة على المعتدين، بعد أن حاولوا الهرب للتخلص من فعلتهم، وتمت إحالتهم إلى مخفر تيماء، وسُجلت بحقهم قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، احتُجِزوا على ذمتها تمهيدًا لعرضهم على التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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