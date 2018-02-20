الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في محل مفروشات شمال جدة

لا إصابات.. فريق التحقيق باشر أعماله لمعرفة الأسباب

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من الحيلولة دون انتشار حريق اندلع في محل تجاري يعمل في نشاط المفروشات شمال المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مركز العمليات الموحدة تلقى عند الساعة 10:27 من صباح اليوم بلاغا عن تصاعد دخان من محل تجاري يقع على شارع الملك فهد شمال المحافظة.

وأضاف: مع وصول الفرق لموقع الحادث تبين أن حريقا منتشرا بشكل كلي في محل تجاري تضرر محل آخر مجاور له بالترسبات الكربونية نتيجة تصاعد الأدخنة.

وتابع: فرق الإطفاء باشرت إخماد الحريق الذي اندلع في محل يعمل في نشاط المفروشات، بينما عملت فرق أخرى في الحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المجاورة من خلال عمل ساتر مائي حد من امتداد الحريق.

واختتم: الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح وفي الوقت نفسه باشر التحقيق أعماله في تقصي أسباب نشوب الحريق.