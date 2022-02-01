النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتبة الملك فهد تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية

‬ تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(53) المقامة حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية.

وقال نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض، سليمان بن يوسف المسعود: المكتبة تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم المعارض الدولية للكتاب العربي، لذلك تحرص المكتبة على الحضور في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة والمهرجان المعرفي الذي يجمع الناشرين والمؤسسات الثقافية بجمهور القراء والباحثين والمختصين.

وأضاف: المكتبة تُركز على المشاركة ببعض من إصداراتها في معرض الكتاب، الذي يعد من أكبر معارض الكتب العربية الدولية، المتخصصة بمجال المكتبات والمعلومات والتوثيق التي تزيد على أربعمائة عنوان، وكذلك التعريف بالمكتبة والدور المنوط بها كمكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، والتعريف بالإنتاج الفكري السعودي بشكل عام.

وأردف "المسعود": حضور المكتبة للمعارض الدولية للكتاب، الذي يُشَكّل معرض القاهرة الدولي للكتاب أحدها؛ يحقق أهدافًا كثيرة للمكتبة، ومنها متابعة وشراء الإصدارات السعودية التي تُنشر خارج المملكة كما يُمَكّن من التواصل المباشر مع الناشرين والتباحث في شؤون تزويد المكتبة وتنمية مجموعاتها من الإصدارات الحديثة والاطلاع والتقييم لتلك الإصدارات بصورة مباشرة.

وتابع نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض: التنوع والطرح في الدراسات والأبحاث للمؤلفات العربية بشكلٍ عام يعطي المتخصصين في المكتبة فرصة لمراجعة تلك الكتب والشراء منها مباشرة، وهو ما يخدم أهداف المكتبة، ويُسَهّل ويُسَرّع في وصول الكُتب إلى المكتبة، ومن ثم يكون الكتاب الحديث تحت متناول الباحثين والمتخصصين في وقتٍ وجيز.

مكتبة الملك فهد الوطنية معرض القاهرة الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكتبة الملك فهد تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

‬ تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(53) المقامة حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية.

وقال نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض، سليمان بن يوسف المسعود: المكتبة تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم المعارض الدولية للكتاب العربي، لذلك تحرص المكتبة على الحضور في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة والمهرجان المعرفي الذي يجمع الناشرين والمؤسسات الثقافية بجمهور القراء والباحثين والمختصين.

وأضاف: المكتبة تُركز على المشاركة ببعض من إصداراتها في معرض الكتاب، الذي يعد من أكبر معارض الكتب العربية الدولية، المتخصصة بمجال المكتبات والمعلومات والتوثيق التي تزيد على أربعمائة عنوان، وكذلك التعريف بالمكتبة والدور المنوط بها كمكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، والتعريف بالإنتاج الفكري السعودي بشكل عام.

وأردف "المسعود": حضور المكتبة للمعارض الدولية للكتاب، الذي يُشَكّل معرض القاهرة الدولي للكتاب أحدها؛ يحقق أهدافًا كثيرة للمكتبة، ومنها متابعة وشراء الإصدارات السعودية التي تُنشر خارج المملكة كما يُمَكّن من التواصل المباشر مع الناشرين والتباحث في شؤون تزويد المكتبة وتنمية مجموعاتها من الإصدارات الحديثة والاطلاع والتقييم لتلك الإصدارات بصورة مباشرة.

وتابع نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض: التنوع والطرح في الدراسات والأبحاث للمؤلفات العربية بشكلٍ عام يعطي المتخصصين في المكتبة فرصة لمراجعة تلك الكتب والشراء منها مباشرة، وهو ما يخدم أهداف المكتبة، ويُسَهّل ويُسَرّع في وصول الكُتب إلى المكتبة، ومن ثم يكون الكتاب الحديث تحت متناول الباحثين والمتخصصين في وقتٍ وجيز.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:49 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:40 PM

مكتبة الملك فهد تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
60

‬ تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(53) المقامة حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية.

وقال نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض، سليمان بن يوسف المسعود: المكتبة تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم المعارض الدولية للكتاب العربي، لذلك تحرص المكتبة على الحضور في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة والمهرجان المعرفي الذي يجمع الناشرين والمؤسسات الثقافية بجمهور القراء والباحثين والمختصين.

وأضاف: المكتبة تُركز على المشاركة ببعض من إصداراتها في معرض الكتاب، الذي يعد من أكبر معارض الكتب العربية الدولية، المتخصصة بمجال المكتبات والمعلومات والتوثيق التي تزيد على أربعمائة عنوان، وكذلك التعريف بالمكتبة والدور المنوط بها كمكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، والتعريف بالإنتاج الفكري السعودي بشكل عام.

وأردف "المسعود": حضور المكتبة للمعارض الدولية للكتاب، الذي يُشَكّل معرض القاهرة الدولي للكتاب أحدها؛ يحقق أهدافًا كثيرة للمكتبة، ومنها متابعة وشراء الإصدارات السعودية التي تُنشر خارج المملكة كما يُمَكّن من التواصل المباشر مع الناشرين والتباحث في شؤون تزويد المكتبة وتنمية مجموعاتها من الإصدارات الحديثة والاطلاع والتقييم لتلك الإصدارات بصورة مباشرة.

وتابع نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض: التنوع والطرح في الدراسات والأبحاث للمؤلفات العربية بشكلٍ عام يعطي المتخصصين في المكتبة فرصة لمراجعة تلك الكتب والشراء منها مباشرة، وهو ما يخدم أهداف المكتبة، ويُسَهّل ويُسَرّع في وصول الكُتب إلى المكتبة، ومن ثم يكون الكتاب الحديث تحت متناول الباحثين والمتخصصين في وقتٍ وجيز.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة