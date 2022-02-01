مكتبة الملك فهد تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية

‬ تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(53) المقامة حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية.

وقال نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض، سليمان بن يوسف المسعود: المكتبة تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم المعارض الدولية للكتاب العربي، لذلك تحرص المكتبة على الحضور في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة والمهرجان المعرفي الذي يجمع الناشرين والمؤسسات الثقافية بجمهور القراء والباحثين والمختصين.

وأضاف: المكتبة تُركز على المشاركة ببعض من إصداراتها في معرض الكتاب، الذي يعد من أكبر معارض الكتب العربية الدولية، المتخصصة بمجال المكتبات والمعلومات والتوثيق التي تزيد على أربعمائة عنوان، وكذلك التعريف بالمكتبة والدور المنوط بها كمكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، والتعريف بالإنتاج الفكري السعودي بشكل عام.

وأردف "المسعود": حضور المكتبة للمعارض الدولية للكتاب، الذي يُشَكّل معرض القاهرة الدولي للكتاب أحدها؛ يحقق أهدافًا كثيرة للمكتبة، ومنها متابعة وشراء الإصدارات السعودية التي تُنشر خارج المملكة كما يُمَكّن من التواصل المباشر مع الناشرين والتباحث في شؤون تزويد المكتبة وتنمية مجموعاتها من الإصدارات الحديثة والاطلاع والتقييم لتلك الإصدارات بصورة مباشرة.

وتابع نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية المشرف على جناح المكتبة في المعرض: التنوع والطرح في الدراسات والأبحاث للمؤلفات العربية بشكلٍ عام يعطي المتخصصين في المكتبة فرصة لمراجعة تلك الكتب والشراء منها مباشرة، وهو ما يخدم أهداف المكتبة، ويُسَهّل ويُسَرّع في وصول الكُتب إلى المكتبة، ومن ثم يكون الكتاب الحديث تحت متناول الباحثين والمتخصصين في وقتٍ وجيز.