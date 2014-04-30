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"الزكاة والدخل" تكشف عن غرامات التأخر في تقديم المنشآت لإقراراتها الضريبية

تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات  للمنشآت التي تساوي أو تقل عن 40 مليوناً

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الأثنين 30 أبريل 2018م .

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع "سداد".

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة ( gazt.gov.sa) , واتباع الخطوات اللازمة لذلك .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تكشف عن غرامات التأخر في تقديم المنشآت لإقراراتها الضريبية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الأثنين 30 أبريل 2018م .

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع "سداد".

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة ( gazt.gov.sa) , واتباع الخطوات اللازمة لذلك .

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:07 PM

"الزكاة والدخل" تكشف عن غرامات التأخر في تقديم المنشآت لإقراراتها الضريبية

تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات  للمنشآت التي تساوي أو تقل عن 40 مليوناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الأثنين 30 أبريل 2018م .

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع "سداد".

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة ( gazt.gov.sa) , واتباع الخطوات اللازمة لذلك .

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