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فيديو.. سرب طيور أشعل النار في محرك طائرة ركاب فهبطت بضاحية في موسكو

اشتعل محركها وتم إجلاء جميع الركاب وأصيب 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال

هبطت، اليوم الخميس، طائرة من نوع "إيرباص 320" اضطراريًّا في أحد مطارات ضواحي موسكو، وقد اشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

وأضافت خدمة الطوارئ، أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر؛ حيث "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، هبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسكي".

وأضافت الخدمة بحسب "سبوتنيك عربي": اشتعلت النيران في المحرك بعد إقلاع الطائرة بقليل".

وأشارت إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر، مؤكدة أنه يتم الآن إجلاء الركاب وعددهم 234 و7 من أفراد الطاقم، وأصيب 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال بإصابات طفيفة، وقد تم إخماد الحريق على الطائرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أنه عند الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور النورس، وهبطت بدون معدات الهبوط على بُعد كيلومتر واحد من المدرج، قام الطاقم بإجلاء الركاب على سلالم قابلة للنفخ. ونفت المعلومات حول الحريق على متن الطائرة. بعد الهبوط القاسي، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.

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فيديو.. سرب طيور أشعل النار في محرك طائرة ركاب فهبطت بضاحية في موسكو
سبق

هبطت، اليوم الخميس، طائرة من نوع "إيرباص 320" اضطراريًّا في أحد مطارات ضواحي موسكو، وقد اشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

وأضافت خدمة الطوارئ، أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر؛ حيث "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، هبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسكي".

وأضافت الخدمة بحسب "سبوتنيك عربي": اشتعلت النيران في المحرك بعد إقلاع الطائرة بقليل".

وأشارت إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر، مؤكدة أنه يتم الآن إجلاء الركاب وعددهم 234 و7 من أفراد الطاقم، وأصيب 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال بإصابات طفيفة، وقد تم إخماد الحريق على الطائرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أنه عند الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور النورس، وهبطت بدون معدات الهبوط على بُعد كيلومتر واحد من المدرج، قام الطاقم بإجلاء الركاب على سلالم قابلة للنفخ. ونفت المعلومات حول الحريق على متن الطائرة. بعد الهبوط القاسي، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:37 AM

فيديو.. سرب طيور أشعل النار في محرك طائرة ركاب فهبطت بضاحية في موسكو

اشتعل محركها وتم إجلاء جميع الركاب وأصيب 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,460

هبطت، اليوم الخميس، طائرة من نوع "إيرباص 320" اضطراريًّا في أحد مطارات ضواحي موسكو، وقد اشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

وأضافت خدمة الطوارئ، أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر؛ حيث "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، هبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسكي".

وأضافت الخدمة بحسب "سبوتنيك عربي": اشتعلت النيران في المحرك بعد إقلاع الطائرة بقليل".

وأشارت إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر، مؤكدة أنه يتم الآن إجلاء الركاب وعددهم 234 و7 من أفراد الطاقم، وأصيب 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال بإصابات طفيفة، وقد تم إخماد الحريق على الطائرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أنه عند الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور النورس، وهبطت بدون معدات الهبوط على بُعد كيلومتر واحد من المدرج، قام الطاقم بإجلاء الركاب على سلالم قابلة للنفخ. ونفت المعلومات حول الحريق على متن الطائرة. بعد الهبوط القاسي، وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.

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