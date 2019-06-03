وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.

من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب" مهنا التميمي سبق 2019-06-03 ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم. وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 08:22 PM

من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب" شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان





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ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.

وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.