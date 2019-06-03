من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب"

ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.
وفي الساعة ٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.
ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.
وفي الساعة ٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.
ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.
وفي الساعة ٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.
ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.
وفي الساعة ٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.