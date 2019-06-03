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من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب"

شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان

ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.

وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب"
سبق

ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.

وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:22 PM

من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب"

شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان

A A A
مهنا التميمي - الرياض
30
20,621

ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم.

وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

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