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أمانة نجران تستقبل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن التشوه البصري

قامت خلال شهر ونصف بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء

باشرت أمانة منطقة نجران ضمن حملتها "صور وأرسل"، 3306 بلاغات عن التشوه البصري، شملت مخلفات البناء وحُفَر وهبوطات الشوارع والأرصفة والإنارة والسيارات التالفة وغيرها.

ودعا أمين المنطقة المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل".

وقامت الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات والمراكز خلال شهر ونصف، بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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أمانة نجران تستقبل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن التشوه البصري
سبق

باشرت أمانة منطقة نجران ضمن حملتها "صور وأرسل"، 3306 بلاغات عن التشوه البصري، شملت مخلفات البناء وحُفَر وهبوطات الشوارع والأرصفة والإنارة والسيارات التالفة وغيرها.

ودعا أمين المنطقة المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل".

وقامت الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات والمراكز خلال شهر ونصف، بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:55 AM

أمانة نجران تستقبل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن التشوه البصري

قامت خلال شهر ونصف بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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باشرت أمانة منطقة نجران ضمن حملتها "صور وأرسل"، 3306 بلاغات عن التشوه البصري، شملت مخلفات البناء وحُفَر وهبوطات الشوارع والأرصفة والإنارة والسيارات التالفة وغيرها.

ودعا أمين المنطقة المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل".

وقامت الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات والمراكز خلال شهر ونصف، بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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