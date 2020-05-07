صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

حائل.. القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-07 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 10:32 AM

حائل.. القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.