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حائل.. القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة حائل الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:32 AM

حائل.. القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
7
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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