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رئيس "فلكية جدة": نظرة الوداع لقمر رمضان.. فجر الاثنين

سيغرب من أفق مكة يوم التحري عند الساعة 6:39

‬أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن نظرة الوداع لقمر شهر رمضان سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل.

وأكد "أبوزاهرة" أن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت غرينتش) منتقلا من غروب الشمس إلى شروقها.

وتابع "أبوزاهرة": القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران قبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً (03:51 مساء ً بتوقيت غرينتش)، وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجوده فوق الأفق هذه الليلة.

وأوضح "أبوزاهرة "أنه سيتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وقال"أبوزاهرة" إنه في مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات وإضاءته (0.6 %) ويغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية بقبة السماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "فلكية جدة": نظرة الوداع لقمر رمضان.. فجر الاثنين
سبق

‬أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن نظرة الوداع لقمر شهر رمضان سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل.

وأكد "أبوزاهرة" أن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت غرينتش) منتقلا من غروب الشمس إلى شروقها.

وتابع "أبوزاهرة": القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران قبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً (03:51 مساء ً بتوقيت غرينتش)، وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجوده فوق الأفق هذه الليلة.

وأوضح "أبوزاهرة "أنه سيتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وقال"أبوزاهرة" إنه في مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات وإضاءته (0.6 %) ويغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية بقبة السماء.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
03:42 PM

رئيس "فلكية جدة": نظرة الوداع لقمر رمضان.. فجر الاثنين

سيغرب من أفق مكة يوم التحري عند الساعة 6:39

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‬أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن نظرة الوداع لقمر شهر رمضان سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل.

وأكد "أبوزاهرة" أن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت غرينتش) منتقلا من غروب الشمس إلى شروقها.

وتابع "أبوزاهرة": القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران قبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً (03:51 مساء ً بتوقيت غرينتش)، وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجوده فوق الأفق هذه الليلة.

وأوضح "أبوزاهرة "أنه سيتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وقال"أبوزاهرة" إنه في مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات وإضاءته (0.6 %) ويغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية بقبة السماء.

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