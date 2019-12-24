"مدني عسير": باشرنا حريق باص طالبات محايل خلال 10 دقائق

"السيد": اقتصر دورنا على الإطفاء والتأكد من عدم وجود محتجزين

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن الدفاع المدني باشر حريقاً نجم عن حادث سير بين حافلة تقل طالبات في المرحلة الابتدائية وسيارة أخرى، شمال محايل عسير.

وقال "السيد": "في تمام الساعة 07:10 من صباح هذا اليوم الثلاثاء، ورد لمركز التحكم والتوجيه طرفهم بلاغاً عن حادث تصادم لحافلة نقل مدرسي تقل (٣٠ طالبة ابتدائي) مع سيارة أخرى من نوع تويوتا بطريق محايل بارق في المربع، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة من مركزي (ثلوث المنظر ووسط بارق) بدعم من مركز شمال محايل".

وأضاف: "استغرق وصول أول الفرق لمباشرة للحادث نحو (10 دقائق) وهو وقت بالمعدل الطبيعي؛ نظراً لبُعد موقع الحادث عن أول مركز مباشر (15 كلم تقريباً)، علاوةً على الحركة المرورية في وقت الذروة آنذاك، ووجود بعض أعمال الإصلاحات في الطرق المؤدية للحادث، وقد تتابع وصول الفرق بعدها للموقع والمباشرة".

وتابع: "نتج عن الحادث اشتعال النار في المركبتين، وتم إخماد الحريق من قبل الفرق، وكذلك إصابة 4 طالبات وسائق سيارة "تويوتا"، وكانت إصاباتهم ما بين البسيطة والمتوسطة، عدا إصابة واحدة خطيرة بالرأس لإحدى الطالبات".

وأشار إلى أنه تم إخلاء ونقل الحالات المصابة لمستشفى محايل قبل وصول الفرق، واقتصر دور الدفاع المدني على إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود محتجزين وتأمين سلامة الطريق، وسلم الحادث بعد إكمال الإجراءات للمرور.