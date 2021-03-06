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فيديو متداول.. فطنة معلمة وتجاوب طالبة يفشلان محاولة تسلل شخص لأحد المنازل

مُتحدثا "شرطة حائل" و"التعليم" لـ"سبق": تم تحويل المقطع للأقسام المختصة للتحقق من الأمر

تسبب حسن تصرف معلمة ابتدائي أثناء شرحها لطالباتها عبر منصة مدرستي، في الكشف عن محاولة دخول شخص إلى منزل إحداهن عبر النافذة وهي تتلقى دروسها عبر المنصة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع عبر مجموعات الواتس اب ومنصة تويتر، أظهر إحدى الطالبات وهي تستنجد بزميلاتها ومعلمتها بعد مشاهدتها لأحد الأشخاص يتسلل إلى منزلها عبر نافذة المنزل أثناء وجودها لوحدها.

وفور سماع المعلمة لصرخات طالبتها طالبة الاستغاثة طلبت من طالبتها "رهف" عدم إغلاق الميكروفون، وفتح الكاميرا، فاستجابت الطالبة، وفتحت الكاميرا ووجهتها نحو النافذة، ليظهر من خلالها الشخص وهو يطل على النافذة، فيما سارعت المعلمة وبعض الأمهات وأحد أولياء الأمور إلى منزل الطالبة لمنع الشخص من الدخول، وظهر في الفيديو صوت المعلمة وهي تشير إلى تمكنها من تصوير الشخص عند منزل الطالبة مفيدة بأنها أبلغت الشرطة.

بدورهم، بادر الجيران بالوصول السريع إلى منزل الطالبة، والتي تواصلت معها معلمتها حتى دخلت إحدى جارتها لمنزل الطالبة.

وانهارت الطفلة بالبكاء وهي تتحدث من خلال الفيديو عن المتسلل مفيدة بأنه كان يحمل بيده سكينًا، مشيرة إلى وصول إحدى زميلاتها إليها والتي اطمأنت على صحتها، فيما هرب الشخص المتسلل من الموقع، وتبين وجود الطالبة وحدها في المنزل دون معرفة أسباب عدم وجود عائلتها معها.

وبحسب المعلومات، فإن المقطع المتداول وقع في مدينة حائل.

"سبق" بدورها تواصلت مع المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، ومع "متحدث تعليم حائل" عبدالله فيحان الشمري، واللذان أفادا بأنه تم تحويل المقطع إلى الأقسام المختصة في جهتيهما للتحقق من الأمر.

أحمد العبدالله مكة المكرمة عبدالحكيم شار الرياض خالد السليمي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو متداول.. فطنة معلمة وتجاوب طالبة يفشلان محاولة تسلل شخص لأحد المنازل
سبق

تسبب حسن تصرف معلمة ابتدائي أثناء شرحها لطالباتها عبر منصة مدرستي، في الكشف عن محاولة دخول شخص إلى منزل إحداهن عبر النافذة وهي تتلقى دروسها عبر المنصة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع عبر مجموعات الواتس اب ومنصة تويتر، أظهر إحدى الطالبات وهي تستنجد بزميلاتها ومعلمتها بعد مشاهدتها لأحد الأشخاص يتسلل إلى منزلها عبر نافذة المنزل أثناء وجودها لوحدها.

وفور سماع المعلمة لصرخات طالبتها طالبة الاستغاثة طلبت من طالبتها "رهف" عدم إغلاق الميكروفون، وفتح الكاميرا، فاستجابت الطالبة، وفتحت الكاميرا ووجهتها نحو النافذة، ليظهر من خلالها الشخص وهو يطل على النافذة، فيما سارعت المعلمة وبعض الأمهات وأحد أولياء الأمور إلى منزل الطالبة لمنع الشخص من الدخول، وظهر في الفيديو صوت المعلمة وهي تشير إلى تمكنها من تصوير الشخص عند منزل الطالبة مفيدة بأنها أبلغت الشرطة.

بدورهم، بادر الجيران بالوصول السريع إلى منزل الطالبة، والتي تواصلت معها معلمتها حتى دخلت إحدى جارتها لمنزل الطالبة.

وانهارت الطفلة بالبكاء وهي تتحدث من خلال الفيديو عن المتسلل مفيدة بأنه كان يحمل بيده سكينًا، مشيرة إلى وصول إحدى زميلاتها إليها والتي اطمأنت على صحتها، فيما هرب الشخص المتسلل من الموقع، وتبين وجود الطالبة وحدها في المنزل دون معرفة أسباب عدم وجود عائلتها معها.

وبحسب المعلومات، فإن المقطع المتداول وقع في مدينة حائل.

"سبق" بدورها تواصلت مع المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، ومع "متحدث تعليم حائل" عبدالله فيحان الشمري، واللذان أفادا بأنه تم تحويل المقطع إلى الأقسام المختصة في جهتيهما للتحقق من الأمر.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
06:45 PM
اخر تعديل
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
07:35 PM

فيديو متداول.. فطنة معلمة وتجاوب طالبة يفشلان محاولة تسلل شخص لأحد المنازل

مُتحدثا "شرطة حائل" و"التعليم" لـ"سبق": تم تحويل المقطع للأقسام المختصة للتحقق من الأمر

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مجموعة من المحررين - الرياض
13
6,986

تسبب حسن تصرف معلمة ابتدائي أثناء شرحها لطالباتها عبر منصة مدرستي، في الكشف عن محاولة دخول شخص إلى منزل إحداهن عبر النافذة وهي تتلقى دروسها عبر المنصة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع عبر مجموعات الواتس اب ومنصة تويتر، أظهر إحدى الطالبات وهي تستنجد بزميلاتها ومعلمتها بعد مشاهدتها لأحد الأشخاص يتسلل إلى منزلها عبر نافذة المنزل أثناء وجودها لوحدها.

وفور سماع المعلمة لصرخات طالبتها طالبة الاستغاثة طلبت من طالبتها "رهف" عدم إغلاق الميكروفون، وفتح الكاميرا، فاستجابت الطالبة، وفتحت الكاميرا ووجهتها نحو النافذة، ليظهر من خلالها الشخص وهو يطل على النافذة، فيما سارعت المعلمة وبعض الأمهات وأحد أولياء الأمور إلى منزل الطالبة لمنع الشخص من الدخول، وظهر في الفيديو صوت المعلمة وهي تشير إلى تمكنها من تصوير الشخص عند منزل الطالبة مفيدة بأنها أبلغت الشرطة.

بدورهم، بادر الجيران بالوصول السريع إلى منزل الطالبة، والتي تواصلت معها معلمتها حتى دخلت إحدى جارتها لمنزل الطالبة.

وانهارت الطفلة بالبكاء وهي تتحدث من خلال الفيديو عن المتسلل مفيدة بأنه كان يحمل بيده سكينًا، مشيرة إلى وصول إحدى زميلاتها إليها والتي اطمأنت على صحتها، فيما هرب الشخص المتسلل من الموقع، وتبين وجود الطالبة وحدها في المنزل دون معرفة أسباب عدم وجود عائلتها معها.

وبحسب المعلومات، فإن المقطع المتداول وقع في مدينة حائل.

"سبق" بدورها تواصلت مع المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، ومع "متحدث تعليم حائل" عبدالله فيحان الشمري، واللذان أفادا بأنه تم تحويل المقطع إلى الأقسام المختصة في جهتيهما للتحقق من الأمر.

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