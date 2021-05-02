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خلال مؤتمر كورونا.. متحدث "التجارة" يستعرض إيقاف دعوات الازدحام والتسوق خارج "أوقات الذروة".. الأحد

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 20 رمضان الموافق 2 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، مستجدات اللقاح، "نتعاون ما نتهاون في رمضان"، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين بدوره، خلال المؤتمر مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف دعوات التجمع والازدحام، والتسوق "خارج أوقات الذروة" لمستلزمات العيد.

ومن جهة أخرى، يستعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وإجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التجارة المنصة الوطنية للتبرعات تبرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال مؤتمر كورونا.. متحدث "التجارة" يستعرض إيقاف دعوات الازدحام والتسوق خارج "أوقات الذروة".. الأحد
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 20 رمضان الموافق 2 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، مستجدات اللقاح، "نتعاون ما نتهاون في رمضان"، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين بدوره، خلال المؤتمر مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف دعوات التجمع والازدحام، والتسوق "خارج أوقات الذروة" لمستلزمات العيد.

ومن جهة أخرى، يستعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وإجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:52 AM

خلال مؤتمر كورونا.. متحدث "التجارة" يستعرض إيقاف دعوات الازدحام والتسوق خارج "أوقات الذروة".. الأحد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,738

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 20 رمضان الموافق 2 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، مستجدات اللقاح، "نتعاون ما نتهاون في رمضان"، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين بدوره، خلال المؤتمر مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، وإيقاف دعوات التجمع والازدحام، والتسوق "خارج أوقات الذروة" لمستلزمات العيد.

ومن جهة أخرى، يستعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وإجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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