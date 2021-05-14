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"أم القرى" و"صحة مكة" تدشنان "المستشفى الميداني" لمرضى كورونا

تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير و4 صالات مساحتها 4500 م2

دشنت جامعة أم القرى، أمس الأربعاء، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الذي ستتولى تشغيله.

وثمّن وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه الوطن.

ونوّه "الغامدي" بحرص رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على تسخير كل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الصحة، لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع؛ لافتًا إلى أنه تم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الخطة التشغيلية للمستشفى تتضمن تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في: (المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية).

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أم القرى" و"صحة مكة" تدشنان "المستشفى الميداني" لمرضى كورونا
سبق

دشنت جامعة أم القرى، أمس الأربعاء، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الذي ستتولى تشغيله.

وثمّن وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه الوطن.

ونوّه "الغامدي" بحرص رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على تسخير كل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الصحة، لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع؛ لافتًا إلى أنه تم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الخطة التشغيلية للمستشفى تتضمن تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في: (المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية).

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:05 PM

"أم القرى" و"صحة مكة" تدشنان "المستشفى الميداني" لمرضى كورونا

تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير و4 صالات مساحتها 4500 م2

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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دشنت جامعة أم القرى، أمس الأربعاء، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الذي ستتولى تشغيله.

وثمّن وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه الوطن.

ونوّه "الغامدي" بحرص رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على تسخير كل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الصحة، لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع؛ لافتًا إلى أنه تم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الخطة التشغيلية للمستشفى تتضمن تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في: (المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية).

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