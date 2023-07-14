النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية  لتطوير التشريعات البلدية

ضمن الخطوات التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.


وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.

وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية)، وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي تم الاستفادة منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية  لتطوير التشريعات البلدية
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.


وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.

وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية)، وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي تم الاستفادة منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
07:31 PM

"الحقيل" يصدر قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية  لتطوير التشريعات البلدية

ضمن الخطوات التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
154

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.


وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.

وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية)، وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي تم الاستفادة منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,841
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,028

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة