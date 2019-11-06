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النصر يسعى لمزاحمة الهلال في الصدارة.. وقمة القصيم تجمع الرائد والتعاون

في مباراتين مؤجلتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يسعى النصر لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك حينما يواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره الفيصلي ( مؤجلة من الجولة السادسة ) عند الساعة 7:55 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

النصر يخوض اللقاء وهو في المركز الثاني ( 17نقطة) وتحقيقه لنقاط اليوم يعني تساويه مع الهلال بـ20 نقطة، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الفريق الأزرق.

في الجانب الآخر يأمل الفيصلي عدم الخسارة ( المركز الرابع – 17 نقطة ) بل إن الفوز أو التعادل سيبقيه داخل مربع الكبار والمنافسة على القمة أيضاً.


وفي المباراة الثانية يستضيف الرائد نظيره التعاون في " قمة القصيم " في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة " عند الساعة السادسة مساءَ، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يأتي في المركز الثامن (13 نقطة ) يليه الرائد تاسعاً بـ11 نقطة.

ومن المتوقع أن يحظى "ديربي القصيم؛ بالندية والإثارة والحضور الجماهيري المنتظر كما هو المعتاد.

الرياض ملعب الأمير فيصل بن فهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر الفيصلي بريدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية التعاون الرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسعى لمزاحمة الهلال في الصدارة.. وقمة القصيم تجمع الرائد والتعاون
سبق

يسعى النصر لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك حينما يواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره الفيصلي ( مؤجلة من الجولة السادسة ) عند الساعة 7:55 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

النصر يخوض اللقاء وهو في المركز الثاني ( 17نقطة) وتحقيقه لنقاط اليوم يعني تساويه مع الهلال بـ20 نقطة، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الفريق الأزرق.

في الجانب الآخر يأمل الفيصلي عدم الخسارة ( المركز الرابع – 17 نقطة ) بل إن الفوز أو التعادل سيبقيه داخل مربع الكبار والمنافسة على القمة أيضاً.


وفي المباراة الثانية يستضيف الرائد نظيره التعاون في " قمة القصيم " في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة " عند الساعة السادسة مساءَ، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يأتي في المركز الثامن (13 نقطة ) يليه الرائد تاسعاً بـ11 نقطة.

ومن المتوقع أن يحظى "ديربي القصيم؛ بالندية والإثارة والحضور الجماهيري المنتظر كما هو المعتاد.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
12:54 AM

النصر يسعى لمزاحمة الهلال في الصدارة.. وقمة القصيم تجمع الرائد والتعاون

في مباراتين مؤجلتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
2,378

يسعى النصر لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك حينما يواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره الفيصلي ( مؤجلة من الجولة السادسة ) عند الساعة 7:55 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

النصر يخوض اللقاء وهو في المركز الثاني ( 17نقطة) وتحقيقه لنقاط اليوم يعني تساويه مع الهلال بـ20 نقطة، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الفريق الأزرق.

في الجانب الآخر يأمل الفيصلي عدم الخسارة ( المركز الرابع – 17 نقطة ) بل إن الفوز أو التعادل سيبقيه داخل مربع الكبار والمنافسة على القمة أيضاً.


وفي المباراة الثانية يستضيف الرائد نظيره التعاون في " قمة القصيم " في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة " عند الساعة السادسة مساءَ، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

التعاون يأتي في المركز الثامن (13 نقطة ) يليه الرائد تاسعاً بـ11 نقطة.

ومن المتوقع أن يحظى "ديربي القصيم؛ بالندية والإثارة والحضور الجماهيري المنتظر كما هو المعتاد.

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