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النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن

في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة

أنهت النقابة العامة للسيارات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، أمس، برنامج تأهيل الكوادر النسائية وتوظيفهن في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة المالية؛ إضافة إلى إدارة بعض المهام الإدارية بما يتناسب مع دورهن مع الأخذ في الحسبان توفير البيئة الملائمة التي تحقق المخرجات المطلوبة بكل احترافية.

وأوضحت النقابة أنه منذ إنشائها قبل ما يقارب سبعة عقود؛ وهي تعمل جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن؛ مع شركاء النجاح بتسخير جميع الإمكانات، وتسعى إلى تطوير مهامها في كل عام إيماناً منها بدورها البارز الذي يُعد الشريان في خدمة ضيوف الرحمن ومع بداية الألفية واكبت النقابة العديد من التحولات التي أظهرت دورها البارز الذي تقوم به.

وأكّدت أنها من ضمن المنشآت والجهات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام؛ بل تتخذ المبادرات التطويرية لمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمجال تقديم الخدمة.

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النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

أنهت النقابة العامة للسيارات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، أمس، برنامج تأهيل الكوادر النسائية وتوظيفهن في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة المالية؛ إضافة إلى إدارة بعض المهام الإدارية بما يتناسب مع دورهن مع الأخذ في الحسبان توفير البيئة الملائمة التي تحقق المخرجات المطلوبة بكل احترافية.

وأوضحت النقابة أنه منذ إنشائها قبل ما يقارب سبعة عقود؛ وهي تعمل جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن؛ مع شركاء النجاح بتسخير جميع الإمكانات، وتسعى إلى تطوير مهامها في كل عام إيماناً منها بدورها البارز الذي يُعد الشريان في خدمة ضيوف الرحمن ومع بداية الألفية واكبت النقابة العديد من التحولات التي أظهرت دورها البارز الذي تقوم به.

وأكّدت أنها من ضمن المنشآت والجهات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام؛ بل تتخذ المبادرات التطويرية لمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمجال تقديم الخدمة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:55 AM

النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن

في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أنهت النقابة العامة للسيارات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، أمس، برنامج تأهيل الكوادر النسائية وتوظيفهن في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة المالية؛ إضافة إلى إدارة بعض المهام الإدارية بما يتناسب مع دورهن مع الأخذ في الحسبان توفير البيئة الملائمة التي تحقق المخرجات المطلوبة بكل احترافية.

وأوضحت النقابة أنه منذ إنشائها قبل ما يقارب سبعة عقود؛ وهي تعمل جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن؛ مع شركاء النجاح بتسخير جميع الإمكانات، وتسعى إلى تطوير مهامها في كل عام إيماناً منها بدورها البارز الذي يُعد الشريان في خدمة ضيوف الرحمن ومع بداية الألفية واكبت النقابة العديد من التحولات التي أظهرت دورها البارز الذي تقوم به.

وأكّدت أنها من ضمن المنشآت والجهات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام؛ بل تتخذ المبادرات التطويرية لمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمجال تقديم الخدمة.

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