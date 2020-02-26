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بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي بسقوط حافلة في النهر ومقتل 24 شخصًا

فقد السائق السيطرة عليها إثر انفجار إطار

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا، مصرعهم غرقًا في الهند، الأربعاء؛ إثر سقوط حافلة كانت تقلّهم في نهر غربي البلاد.

وقالت الشرطة: إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت على الطريق السريع.

وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما انفجر الإطار؛ ما أدى إلى سقوطها في النهر وغرق مَن كانوا على متنها باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في ولاية راجستان، الواقعة على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب نيودلهي؛ بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

الجدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة جدًّا في الهند؛ حيث يلقى ما يقرب من 150 ألف شخص حتفهم كل عام بسبب القيادة المتهوّرة، والطرق غير الممهدة، والمركبات المكتظة بالركاب.

وفي سبتمبر عام 2018، سقطت حافلة تقلّ حجاجًا كانوا في طريقهم إلى معبد هندوسي من تلال جنوبي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

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بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي بسقوط حافلة في النهر ومقتل 24 شخصًا
سبق

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا، مصرعهم غرقًا في الهند، الأربعاء؛ إثر سقوط حافلة كانت تقلّهم في نهر غربي البلاد.

وقالت الشرطة: إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت على الطريق السريع.

وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما انفجر الإطار؛ ما أدى إلى سقوطها في النهر وغرق مَن كانوا على متنها باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في ولاية راجستان، الواقعة على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب نيودلهي؛ بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

الجدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة جدًّا في الهند؛ حيث يلقى ما يقرب من 150 ألف شخص حتفهم كل عام بسبب القيادة المتهوّرة، والطرق غير الممهدة، والمركبات المكتظة بالركاب.

وفي سبتمبر عام 2018، سقطت حافلة تقلّ حجاجًا كانوا في طريقهم إلى معبد هندوسي من تلال جنوبي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:28 PM

بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي بسقوط حافلة في النهر ومقتل 24 شخصًا

فقد السائق السيطرة عليها إثر انفجار إطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا، مصرعهم غرقًا في الهند، الأربعاء؛ إثر سقوط حافلة كانت تقلّهم في نهر غربي البلاد.

وقالت الشرطة: إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت على الطريق السريع.

وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما انفجر الإطار؛ ما أدى إلى سقوطها في النهر وغرق مَن كانوا على متنها باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في ولاية راجستان، الواقعة على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب نيودلهي؛ بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

الجدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة جدًّا في الهند؛ حيث يلقى ما يقرب من 150 ألف شخص حتفهم كل عام بسبب القيادة المتهوّرة، والطرق غير الممهدة، والمركبات المكتظة بالركاب.

وفي سبتمبر عام 2018، سقطت حافلة تقلّ حجاجًا كانوا في طريقهم إلى معبد هندوسي من تلال جنوبي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

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