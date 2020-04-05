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المغرب يسجّل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 66 وإجمالي المصابين ارتفع إلى 960

سجّل المغرب 41 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 960 شخصاً، فيما استقر عدد الوفيات عند 66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 69 شخصاً، وتمّ أيضاً استبعاد 3522 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 265 حالةً، متبوعة بالعاصمة الرباط بـ 176 ثم مراكش بـ 168.

من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ اليوم، عفواً عن 5654 سجيناً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في بلاده، واحترازاً من انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب يسجّل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّل المغرب 41 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 960 شخصاً، فيما استقر عدد الوفيات عند 66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 69 شخصاً، وتمّ أيضاً استبعاد 3522 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 265 حالةً، متبوعة بالعاصمة الرباط بـ 176 ثم مراكش بـ 168.

من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ اليوم، عفواً عن 5654 سجيناً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في بلاده، واحترازاً من انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:28 AM

المغرب يسجّل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات 66 وإجمالي المصابين ارتفع إلى 960

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّل المغرب 41 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 960 شخصاً، فيما استقر عدد الوفيات عند 66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 69 شخصاً، وتمّ أيضاً استبعاد 3522 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 265 حالةً، متبوعة بالعاصمة الرباط بـ 176 ثم مراكش بـ 168.

من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ اليوم، عفواً عن 5654 سجيناً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في بلاده، واحترازاً من انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية.

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