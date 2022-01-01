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أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم

ناشد أهالي الأحياء المتضررة في العاصمة المقدسة الجهة ذات العلاقة إيجاد حل لمعاناتهم المتكررة مع كل موجة أمطار، مشيرين إلى أنه في كل مرة تشهد فيها العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة أو غزيرة تتكدس آلاف اللترات من المياه أمام عدد من المنازل مسببة مستنقعات لتجمُّع المياه، التي تستمر أيامًا حتى تجف، لدرجة أن أحد المنازل غمرت مياه الأمطار حوشه بالكامل، ودخلت عليه.

ولجأ أهالي المنازل المتضررة بسبب طبيعة الشارع، والميول التي فيه، إلى فتح أغطية مياه الصرف لتصريف المياه بداخلها، فيما بنى صاحب المنزل المتضرر حاجزًا أسمنتيًّا أمام مدخل منزله لمنع تسرب المياه إلى داخله.

يُذكر أن العاصمة المقدسة هطلت عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة، تركزت غالبيتها على شرقها، واستمر هطولها إلى ما بعد صلاة العشاء.

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أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم
سبق

ناشد أهالي الأحياء المتضررة في العاصمة المقدسة الجهة ذات العلاقة إيجاد حل لمعاناتهم المتكررة مع كل موجة أمطار، مشيرين إلى أنه في كل مرة تشهد فيها العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة أو غزيرة تتكدس آلاف اللترات من المياه أمام عدد من المنازل مسببة مستنقعات لتجمُّع المياه، التي تستمر أيامًا حتى تجف، لدرجة أن أحد المنازل غمرت مياه الأمطار حوشه بالكامل، ودخلت عليه.

ولجأ أهالي المنازل المتضررة بسبب طبيعة الشارع، والميول التي فيه، إلى فتح أغطية مياه الصرف لتصريف المياه بداخلها، فيما بنى صاحب المنزل المتضرر حاجزًا أسمنتيًّا أمام مدخل منزله لمنع تسرب المياه إلى داخله.

يُذكر أن العاصمة المقدسة هطلت عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة، تركزت غالبيتها على شرقها، واستمر هطولها إلى ما بعد صلاة العشاء.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:50 PM

أهالي المنازل المتضررة من تجمعات مياه الأمطار بمكة المكرمة يناشدون حل معاناتهم

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشد أهالي الأحياء المتضررة في العاصمة المقدسة الجهة ذات العلاقة إيجاد حل لمعاناتهم المتكررة مع كل موجة أمطار، مشيرين إلى أنه في كل مرة تشهد فيها العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة أو غزيرة تتكدس آلاف اللترات من المياه أمام عدد من المنازل مسببة مستنقعات لتجمُّع المياه، التي تستمر أيامًا حتى تجف، لدرجة أن أحد المنازل غمرت مياه الأمطار حوشه بالكامل، ودخلت عليه.

ولجأ أهالي المنازل المتضررة بسبب طبيعة الشارع، والميول التي فيه، إلى فتح أغطية مياه الصرف لتصريف المياه بداخلها، فيما بنى صاحب المنزل المتضرر حاجزًا أسمنتيًّا أمام مدخل منزله لمنع تسرب المياه إلى داخله.

يُذكر أن العاصمة المقدسة هطلت عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة، تركزت غالبيتها على شرقها، واستمر هطولها إلى ما بعد صلاة العشاء.

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