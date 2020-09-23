النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 561 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1102 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العمر": أمنيات المؤسس حققها أبناؤه من بعده فكانت بلادنا

رافعاً التهاني باليوم الوطني التسعين للمملكة

قال رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة تحل علينا وبلادنا الغالية ترفل بالأمن، وتنعم بالرخاء، وتمضي بفخر واعتزاز لتواكب الدول العظمى في مسارها التنموي الحديث بكل المجالات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في تناغم وتكاتفٍ واضح بين قيادة هذا البلد وشعبه وفق أسس البناء الشامخ الذي وضع لبنته الأولى موحّد المملكة العربية السعودية الملك المغفور له بإذن الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف: وتجلّت معالم اللبنة الأولى للمؤسس الراحل في جهود أبنائه المخلصين الميامين البررة الذين قادوا سفينة هذا الوطن نحو برِّ الأمان، وكشفت جهودهم العظيمة في خدمة هذا الوطن وشعبه، وإنجازاتهم التنموية الواضحة، عن هممهم العالية التي رأيناها كبيرة بحجم القفزة الهائلة التي كان يتمناها المؤسس، وتحققت -بفضل الله- في خطى رائدة متواصلة أمام كل التحديات.

وواصل "العمر": ونحن إذ نمضي بفخر للاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية الغالية؛ نجد أنفسنا ننعم بذكرى يوم مجيد، وبين أروقة تاريخ تليد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك الحزم والعزم، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فنحتفل بهذا الوطن كياناً وسماء، وأرضاً وفضاء، في رحابه الواسعة، وترابه الطاهر، وحضنه الدافئ الذي طالما آوانا جميعاً بعد الله؛ مما يجعلنا نفاخر دوماً بشرف الانتماء إليه، والاعتزاز به، وأن نخصص له يوماً نحتفي فيه؛ إيماناً بحقه، وخيره علينا.

وأردف: إنها الذكرى التسعون لتوحيد المملكة، وهي تسعون عاماً من التقدم والنمو والعطاء والازدهار تمر على هذا الوطن في زمن متسارع كالحلم، ليقف على أعتاب الدول المتقدمة مضاهياً ومتنامياً ومعلناً للعالم استمرار الهمم في وطنٍ وشعب، إلى كلٌ منهما على نفسه أن يقف مع الآخر في أفراحه وأتراحه، وليس أدلَّ على ذلك من وقفة هذا الشعب خلف قيادته الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم هذا العام؛ إذ وقف الجميع بقلب رجل واحد في مواجهتها.

وختم: ويسرني بهذه المناسبة العظيمة، باسم جامعة الملك سعود التي تمضي بفخر نحو بلوغ القمة بسواعد أبنائها ومنسوبيها وهممهم العالية؛ أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى جميع الأسرة الكريمة المالكة، وإلى الشعب السعودي العظيم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا البلد وقيادته الرشيدة، ويديم علينا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العمر": أمنيات المؤسس حققها أبناؤه من بعده فكانت بلادنا
سبق

قال رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة تحل علينا وبلادنا الغالية ترفل بالأمن، وتنعم بالرخاء، وتمضي بفخر واعتزاز لتواكب الدول العظمى في مسارها التنموي الحديث بكل المجالات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في تناغم وتكاتفٍ واضح بين قيادة هذا البلد وشعبه وفق أسس البناء الشامخ الذي وضع لبنته الأولى موحّد المملكة العربية السعودية الملك المغفور له بإذن الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف: وتجلّت معالم اللبنة الأولى للمؤسس الراحل في جهود أبنائه المخلصين الميامين البررة الذين قادوا سفينة هذا الوطن نحو برِّ الأمان، وكشفت جهودهم العظيمة في خدمة هذا الوطن وشعبه، وإنجازاتهم التنموية الواضحة، عن هممهم العالية التي رأيناها كبيرة بحجم القفزة الهائلة التي كان يتمناها المؤسس، وتحققت -بفضل الله- في خطى رائدة متواصلة أمام كل التحديات.

وواصل "العمر": ونحن إذ نمضي بفخر للاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية الغالية؛ نجد أنفسنا ننعم بذكرى يوم مجيد، وبين أروقة تاريخ تليد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك الحزم والعزم، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فنحتفل بهذا الوطن كياناً وسماء، وأرضاً وفضاء، في رحابه الواسعة، وترابه الطاهر، وحضنه الدافئ الذي طالما آوانا جميعاً بعد الله؛ مما يجعلنا نفاخر دوماً بشرف الانتماء إليه، والاعتزاز به، وأن نخصص له يوماً نحتفي فيه؛ إيماناً بحقه، وخيره علينا.

وأردف: إنها الذكرى التسعون لتوحيد المملكة، وهي تسعون عاماً من التقدم والنمو والعطاء والازدهار تمر على هذا الوطن في زمن متسارع كالحلم، ليقف على أعتاب الدول المتقدمة مضاهياً ومتنامياً ومعلناً للعالم استمرار الهمم في وطنٍ وشعب، إلى كلٌ منهما على نفسه أن يقف مع الآخر في أفراحه وأتراحه، وليس أدلَّ على ذلك من وقفة هذا الشعب خلف قيادته الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم هذا العام؛ إذ وقف الجميع بقلب رجل واحد في مواجهتها.

وختم: ويسرني بهذه المناسبة العظيمة، باسم جامعة الملك سعود التي تمضي بفخر نحو بلوغ القمة بسواعد أبنائها ومنسوبيها وهممهم العالية؛ أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى جميع الأسرة الكريمة المالكة، وإلى الشعب السعودي العظيم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا البلد وقيادته الرشيدة، ويديم علينا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:37 PM

"العمر": أمنيات المؤسس حققها أبناؤه من بعده فكانت بلادنا

رافعاً التهاني باليوم الوطني التسعين للمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
26

قال رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة تحل علينا وبلادنا الغالية ترفل بالأمن، وتنعم بالرخاء، وتمضي بفخر واعتزاز لتواكب الدول العظمى في مسارها التنموي الحديث بكل المجالات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في تناغم وتكاتفٍ واضح بين قيادة هذا البلد وشعبه وفق أسس البناء الشامخ الذي وضع لبنته الأولى موحّد المملكة العربية السعودية الملك المغفور له بإذن الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف: وتجلّت معالم اللبنة الأولى للمؤسس الراحل في جهود أبنائه المخلصين الميامين البررة الذين قادوا سفينة هذا الوطن نحو برِّ الأمان، وكشفت جهودهم العظيمة في خدمة هذا الوطن وشعبه، وإنجازاتهم التنموية الواضحة، عن هممهم العالية التي رأيناها كبيرة بحجم القفزة الهائلة التي كان يتمناها المؤسس، وتحققت -بفضل الله- في خطى رائدة متواصلة أمام كل التحديات.

وواصل "العمر": ونحن إذ نمضي بفخر للاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية الغالية؛ نجد أنفسنا ننعم بذكرى يوم مجيد، وبين أروقة تاريخ تليد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك الحزم والعزم، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فنحتفل بهذا الوطن كياناً وسماء، وأرضاً وفضاء، في رحابه الواسعة، وترابه الطاهر، وحضنه الدافئ الذي طالما آوانا جميعاً بعد الله؛ مما يجعلنا نفاخر دوماً بشرف الانتماء إليه، والاعتزاز به، وأن نخصص له يوماً نحتفي فيه؛ إيماناً بحقه، وخيره علينا.

وأردف: إنها الذكرى التسعون لتوحيد المملكة، وهي تسعون عاماً من التقدم والنمو والعطاء والازدهار تمر على هذا الوطن في زمن متسارع كالحلم، ليقف على أعتاب الدول المتقدمة مضاهياً ومتنامياً ومعلناً للعالم استمرار الهمم في وطنٍ وشعب، إلى كلٌ منهما على نفسه أن يقف مع الآخر في أفراحه وأتراحه، وليس أدلَّ على ذلك من وقفة هذا الشعب خلف قيادته الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم هذا العام؛ إذ وقف الجميع بقلب رجل واحد في مواجهتها.

وختم: ويسرني بهذه المناسبة العظيمة، باسم جامعة الملك سعود التي تمضي بفخر نحو بلوغ القمة بسواعد أبنائها ومنسوبيها وهممهم العالية؛ أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى جميع الأسرة الكريمة المالكة، وإلى الشعب السعودي العظيم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا البلد وقيادته الرشيدة، ويديم علينا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,273
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,789

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة