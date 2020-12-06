كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

إجمالي الإصابات 37546 ووفاة 545 حالة

سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، قبل قرار متوقع من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستشدد قيود التباعد الاجتماعي مع مواجهة السلطات الصحية صعوبة في احتواء ثالث موجة من تفشي المرض.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 37546 إضافة إلى 545 حالة وفاة.