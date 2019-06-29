النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ثريا وطائرات وتفاصيل دقيقة.. هنا وُجد المفقود القطري متوفّى قرب مركبته

"سبق" تواصل متابعتها.. و"العاطفي": عُثر عليه بمنطقة تخالف الإحداثيات المعطاة

علمت "سبق" أنه تم العثور على القطري المفقود يوم الاثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، صباح اليوم، متوفّى بجوار مركبته في منطقة الدهناء؛ حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.

وفي التفاصيل قال لـ"سبق" منصور العاطفي المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث عن المفقود: "تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضية، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات".

وأضاف: "بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضية من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات".

وذكر "العاطفي" أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه، متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.

هذا وقد نشرت وتابعت "سبق" قضية المفقود القطري بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.

وقال ذوو المفقود لـ"سبق": إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ثريا وطائرات وتفاصيل دقيقة.. هنا وُجد المفقود القطري متوفّى قرب مركبته
سبق

علمت "سبق" أنه تم العثور على القطري المفقود يوم الاثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، صباح اليوم، متوفّى بجوار مركبته في منطقة الدهناء؛ حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.

وفي التفاصيل قال لـ"سبق" منصور العاطفي المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث عن المفقود: "تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضية، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات".

وأضاف: "بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضية من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات".

وذكر "العاطفي" أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه، متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.

هذا وقد نشرت وتابعت "سبق" قضية المفقود القطري بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.

وقال ذوو المفقود لـ"سبق": إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:41 PM

ثريا وطائرات وتفاصيل دقيقة.. هنا وُجد المفقود القطري متوفّى قرب مركبته

"سبق" تواصل متابعتها.. و"العاطفي": عُثر عليه بمنطقة تخالف الإحداثيات المعطاة

صورة لسيارة المفقود القطري بعد العثور عليه
A A A
عبدالله السالم - الدمام
35
46,694

علمت "سبق" أنه تم العثور على القطري المفقود يوم الاثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، صباح اليوم، متوفّى بجوار مركبته في منطقة الدهناء؛ حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.

وفي التفاصيل قال لـ"سبق" منصور العاطفي المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث عن المفقود: "تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضية، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات".

وأضاف: "بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضية من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات".

وذكر "العاطفي" أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه، متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.

هذا وقد نشرت وتابعت "سبق" قضية المفقود القطري بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.

وقال ذوو المفقود لـ"سبق": إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,365
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,719
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,112

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة