ثريا وطائرات وتفاصيل دقيقة.. هنا وُجد المفقود القطري متوفّى قرب مركبته

"سبق" تواصل متابعتها.. و"العاطفي": عُثر عليه بمنطقة تخالف الإحداثيات المعطاة

علمت "سبق" أنه تم العثور على القطري المفقود يوم الاثنين الماضي في هجرة يبرين جنوب حرض، صباح اليوم، متوفّى بجوار مركبته في منطقة الدهناء؛ حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.



وفي التفاصيل قال لـ"سبق" منصور العاطفي المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث عن المفقود: "تلقينا بلاغًا عن المفقود يوم الجمعة الماضية، وانطلقنا للبحث والمساندة فورًا، وتم تعميد أعضاء الجمعية وتجهيز ٣٢ عضو بحث وإنقاذ على 20 مركبة مجهزة بأجهزة الاتصال عبر الأقمار الفضائية (الثرياء)، وأجهزة تحديد المواقع، بالإضافة للغذاء والماء بكميات كافية، وكان عدد الأعضاء المشاركين 25 عضوًا آخرين كمساندة ودعم عند الحاجة، كما شاركت الجمعية بـ4 طائرات شراعية للمسح الجوي للمناطق ذات التضاريس الصعبة جدًّا على السيارات".



وأضاف: "بدأ البحث عصر يوم الجمعة الماضية من نقطة الإحداثيات المرسلة من الجهات المختصة، مرورًا بمركز الخن إلى يبرين إلى العروق الجنوبية الشرقية، وقد توزعت فرق الإنقاذ على مجموعات أربع كل خمس سيارات معها طائرة شراعية، وتم المسح بدائرة قطرها ٣٥ كلم للمناطق المذكورة في الإحداثيات الملتقطة من آخر اتصال للمفقود، وبعد مسح عروق الرمال الأخيرة بالطائرات".



وذكر "العاطفي" أن الجمعية تلقت صباح اليوم خبر العثور على المفقود من ذويه، متوفّى في منطقة الدهناء في عوالي قلمه آل مخيزيم غرب يبرين، بجانب سيارته بعد نفاد وقودها، وهي منطقة مختلفة تمامًا عن الإحداثيات المعطاة.



هذا وقد نشرت وتابعت "سبق" قضية المفقود القطري بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض بمركبة تحمل لوحات قطرية.



ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية من الشرطة والدفاع المدني، وبمساعدة جمعية عون وجمعية غوث والطيران الشراعي، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه.



وقال ذوو المفقود لـ"سبق": إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، كان متواجدًا داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ولم يغادر ويتواجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل، قبل أن يتم العثور عليه متوفّى صباح اليوم.