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الكويت تدين وتستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة

عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة

دانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين وتستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة
سبق

دانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
06:20 PM

الكويت تدين وتستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة

عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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