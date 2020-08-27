وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.

كورونا في موريتانيا: تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-27 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:41 AM

كورونا في موريتانيا: تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية إجمالي حالات الإصابة بلغ 6977 والوفيات 158 شخصًا





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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.