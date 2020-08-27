كورونا في موريتانيا: تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.