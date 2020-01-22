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المعلمي: المملكة دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب

خلال رئاسته الاجتماع الـ 19 لمركز الأمم المتحدة UNCCT

رأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بصفته عضواً في المجلس الاستشاري، أمس، الاجتماع التاسع عشر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي؛ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل المركز خلال عام 2019 وخطط عام 2020.

وأكّد المعلمي؛ خلال رئاسته الجلسة، أن المملكة العربية السعودية دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب، مبدياً تطلع وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى العمل مع المركز من أجل مكافحة الإرهاب.

عبدالله بن يحيى المعلمي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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المعلمي: المملكة دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب
سبق

رأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بصفته عضواً في المجلس الاستشاري، أمس، الاجتماع التاسع عشر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي؛ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل المركز خلال عام 2019 وخطط عام 2020.

وأكّد المعلمي؛ خلال رئاسته الجلسة، أن المملكة العربية السعودية دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب، مبدياً تطلع وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى العمل مع المركز من أجل مكافحة الإرهاب.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:12 AM

المعلمي: المملكة دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب

خلال رئاسته الاجتماع الـ 19 لمركز الأمم المتحدة UNCCT

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بصفته عضواً في المجلس الاستشاري، أمس، الاجتماع التاسع عشر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي؛ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل المركز خلال عام 2019 وخطط عام 2020.

وأكّد المعلمي؛ خلال رئاسته الجلسة، أن المملكة العربية السعودية دأبت على دعم كل ما يكافح الإرهاب، مبدياً تطلع وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى العمل مع المركز من أجل مكافحة الإرهاب.

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