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"مجاهدو الشرقية" تضبط عدة معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح

تم تسليمها لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية

ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 8/ 11/ 1441 ضبط عدد 5 جرافات وعدد 48 شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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"مجاهدو الشرقية" تضبط عدة معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح
سبق

ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 8/ 11/ 1441 ضبط عدد 5 جرافات وعدد 48 شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:01 PM

"مجاهدو الشرقية" تضبط عدة معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح

تم تسليمها لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 8/ 11/ 1441 ضبط عدد 5 جرافات وعدد 48 شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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