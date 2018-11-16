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مدير تعليم منطقة مكة يرأس اجتماع المجلس الاستشاري "نياجرا"

شدد على جودة التعليم في الكلية والتي تعكسها نسبة النجاح المرتفعة للطلاب

رأسَ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمكة "نياجرا" وذلك بحضور عميد الكلية، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ، ومجلسها الاستشاري.

واستهل اللقاء بكلمة افتتاحية لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، رئيس المجلس الاستشاري للكلية، محمد بن مهدي الحارثي، رحب من خلالها بجميع الحاضرين، مبينًا الدور المهم للكلية التقنية العالميّة بمكة المكرمة المهم في تأهيل الشباب السعودي الذي يعول عليه الكثير، خصوصًا أن الوطن يعيش مرحلة تحول مشهودة نحو التميز في مختلف المجالات.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الكلية من خلال توظيف أكثر من 50 بالمائة من خريجيها خلال الستة الشهور الأولى, وفتح تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل بمكة المكرمة مثل التصميم الجرافيكي، والبناء والإنشاءات.

وشدد على جودة التعليم في الكلية والتي تعكسها نسبة النجاح المرتفعة لطلاب الكلية, منوهًا بأن هذا التوجه نحو تحقيق الأهداف المرسومة بغرض الوصول إلى تجسيد الرؤية الاستراتيجية.

وكان قد عُقد اجتماع المجلس الاستشاري في فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة - جبل عمر, وذلك ضمن الشراكة المجتمعية القوية التي تربط الكلية بقيادات المجتمع الرائدة في كل المجالات.

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مدير تعليم منطقة مكة يرأس اجتماع المجلس الاستشاري "نياجرا"
سبق

رأسَ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمكة "نياجرا" وذلك بحضور عميد الكلية، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ، ومجلسها الاستشاري.

واستهل اللقاء بكلمة افتتاحية لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، رئيس المجلس الاستشاري للكلية، محمد بن مهدي الحارثي، رحب من خلالها بجميع الحاضرين، مبينًا الدور المهم للكلية التقنية العالميّة بمكة المكرمة المهم في تأهيل الشباب السعودي الذي يعول عليه الكثير، خصوصًا أن الوطن يعيش مرحلة تحول مشهودة نحو التميز في مختلف المجالات.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الكلية من خلال توظيف أكثر من 50 بالمائة من خريجيها خلال الستة الشهور الأولى, وفتح تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل بمكة المكرمة مثل التصميم الجرافيكي، والبناء والإنشاءات.

وشدد على جودة التعليم في الكلية والتي تعكسها نسبة النجاح المرتفعة لطلاب الكلية, منوهًا بأن هذا التوجه نحو تحقيق الأهداف المرسومة بغرض الوصول إلى تجسيد الرؤية الاستراتيجية.

وكان قد عُقد اجتماع المجلس الاستشاري في فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة - جبل عمر, وذلك ضمن الشراكة المجتمعية القوية التي تربط الكلية بقيادات المجتمع الرائدة في كل المجالات.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:20 PM

مدير تعليم منطقة مكة يرأس اجتماع المجلس الاستشاري "نياجرا"

شدد على جودة التعليم في الكلية والتي تعكسها نسبة النجاح المرتفعة للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رأسَ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري للكلية التقنية العالمية بمكة "نياجرا" وذلك بحضور عميد الكلية، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ، ومجلسها الاستشاري.

واستهل اللقاء بكلمة افتتاحية لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، رئيس المجلس الاستشاري للكلية، محمد بن مهدي الحارثي، رحب من خلالها بجميع الحاضرين، مبينًا الدور المهم للكلية التقنية العالميّة بمكة المكرمة المهم في تأهيل الشباب السعودي الذي يعول عليه الكثير، خصوصًا أن الوطن يعيش مرحلة تحول مشهودة نحو التميز في مختلف المجالات.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الكلية من خلال توظيف أكثر من 50 بالمائة من خريجيها خلال الستة الشهور الأولى, وفتح تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل بمكة المكرمة مثل التصميم الجرافيكي، والبناء والإنشاءات.

وشدد على جودة التعليم في الكلية والتي تعكسها نسبة النجاح المرتفعة لطلاب الكلية, منوهًا بأن هذا التوجه نحو تحقيق الأهداف المرسومة بغرض الوصول إلى تجسيد الرؤية الاستراتيجية.

وكان قد عُقد اجتماع المجلس الاستشاري في فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة - جبل عمر, وذلك ضمن الشراكة المجتمعية القوية التي تربط الكلية بقيادات المجتمع الرائدة في كل المجالات.

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