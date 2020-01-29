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زوجة محترف "الرائد" السابق "إسماعيل بانغورا" تدمر حياته!

خانته مع شخصية رفيعة في "غينيا" وسرقت كافة أمواله

تلقى محترف الرائد السابق، اللاعب الغيني إسماعيل بانغورا صدمة من العيار الثقيل بل هي صدمة العمر إذ اكتشف خيانة زوجته له وتحويلها كافة أمواله باسمها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "La dépêche de Guinée" فإن اللاعب -35 عاماً- قد قرر ترك فريق الرائد والانتقال للعيش بجوار زوجته وأطفاله لكنه علم بخيانتها الزوجية له مع شخصية رفيعة في غينيا.

ولم تكتف الزوجة بذلك بل قامت بتحويل جميع أمواله من الحساب البنكي المشترك بينهما حيث كان لها توكيل في التصرف في أمواله وقامت بنقل الأموال لحساباتها الشخصية، حيث اشترت مسكناً لها في المغرب وآخر في إيطاليا ولم تترك في الحساب للاعب سوى ألفي يورو فقط.

وقام اللاعب باللجوء للقضاء علماً بأن نفس الموقف كان قد تكرر مع اللاعب الإيفواري إيمانويل إيبوي لاعب الأرسنال السابق الذي تعرض لنفس الموقف من زوجته.

إسماعيل بانغورا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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زوجة محترف "الرائد" السابق "إسماعيل بانغورا" تدمر حياته!
سبق

تلقى محترف الرائد السابق، اللاعب الغيني إسماعيل بانغورا صدمة من العيار الثقيل بل هي صدمة العمر إذ اكتشف خيانة زوجته له وتحويلها كافة أمواله باسمها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "La dépêche de Guinée" فإن اللاعب -35 عاماً- قد قرر ترك فريق الرائد والانتقال للعيش بجوار زوجته وأطفاله لكنه علم بخيانتها الزوجية له مع شخصية رفيعة في غينيا.

ولم تكتف الزوجة بذلك بل قامت بتحويل جميع أمواله من الحساب البنكي المشترك بينهما حيث كان لها توكيل في التصرف في أمواله وقامت بنقل الأموال لحساباتها الشخصية، حيث اشترت مسكناً لها في المغرب وآخر في إيطاليا ولم تترك في الحساب للاعب سوى ألفي يورو فقط.

وقام اللاعب باللجوء للقضاء علماً بأن نفس الموقف كان قد تكرر مع اللاعب الإيفواري إيمانويل إيبوي لاعب الأرسنال السابق الذي تعرض لنفس الموقف من زوجته.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:45 PM

زوجة محترف "الرائد" السابق "إسماعيل بانغورا" تدمر حياته!

خانته مع شخصية رفيعة في "غينيا" وسرقت كافة أمواله

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محمد السيّد - الرياض
4
7,504

تلقى محترف الرائد السابق، اللاعب الغيني إسماعيل بانغورا صدمة من العيار الثقيل بل هي صدمة العمر إذ اكتشف خيانة زوجته له وتحويلها كافة أمواله باسمها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "La dépêche de Guinée" فإن اللاعب -35 عاماً- قد قرر ترك فريق الرائد والانتقال للعيش بجوار زوجته وأطفاله لكنه علم بخيانتها الزوجية له مع شخصية رفيعة في غينيا.

ولم تكتف الزوجة بذلك بل قامت بتحويل جميع أمواله من الحساب البنكي المشترك بينهما حيث كان لها توكيل في التصرف في أمواله وقامت بنقل الأموال لحساباتها الشخصية، حيث اشترت مسكناً لها في المغرب وآخر في إيطاليا ولم تترك في الحساب للاعب سوى ألفي يورو فقط.

وقام اللاعب باللجوء للقضاء علماً بأن نفس الموقف كان قد تكرر مع اللاعب الإيفواري إيمانويل إيبوي لاعب الأرسنال السابق الذي تعرض لنفس الموقف من زوجته.

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