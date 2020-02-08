"سبق" ترصد بالصور حصيلة حوادث يناير الجوية.. 6 كوارث دامية وهذه تفاصيلها

إيران في المركز الأول بحادثين

شهد شهر يناير 2020 العديد من حوادث الطيران سجلتها منظمة الإياتا على أنها حوادث عالمية.

وعلى الرغم من وقع بعض حوادث الاحتكاك إلا أنها لا تعد من قبل منظمة الطيران الدولي مؤثرة.

وترصد "سبق" أهم ستة حوادث جوية وقعت خلال شهر يناير:

1- طائرة سودانية.

شهد الخميس الثاني من يناير2020 إعلان الجيش السوداني تحطم طائرة عسكرية سودانية بالقرب من إقليم دارفور ومصرع مسؤولين محليين كانوا على متنها.

2- طائرة عسكرية في الكونغو

وفي اليوم التاسع من شهر يناير، تحطمت طائرة عسكرية جنوب أفريقية أثناء هبوطها في مطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة.

3- تدمير الطائرة الأوكرانية

وشهد الـ 8 من يناير إسقاط إيران لطائرة ركاب أوكرانية وهي من طراز بوينغ 737-800، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران.

وقد قتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 راكبًا مما جعلها أضخم الكوارث الجوية التي شهدتها إيران.

4- طائرة مروحية أمريكية

وقد لقي اللاعب كوبي برايانت أسطورة كرة السلة الأميركي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا يوم 26 يناير الماضي.

وكان اللاعب الراحل يسافر مع ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا على متن طائرة مروحية يمتلكها عندما سقطت في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا.

5- تحطم طائرة أفغانية

وأعلن مسؤولون أفغان عن تحطم طائرة من طراز بوينغ وسط أفغانستان يوم 27 يناير.

6- انزلاق طائرة إيرانية

وتوقفت طائرة ركاب إيرانية واضطرت إلى تنفيذ هبوط اضطراري يوم 27 يناير، في منطقة الأحواز غربي البلاد، دون تسجيل إصابات بين الركاب بعد أن خرجت عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة معشور أثناء الهبوط، واستقرت في شارع قريب.