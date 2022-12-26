"الممالك العربية".. "كنده" كيان بشري أسّس حضارة عريقة انطلقت من الرياض

دارة الملك عبدالعزيز: تميّزت بكثير من الجوانب الحضارية وخاصة في الزراعة

تحت وسم #الممالك_العربية ألقت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، الضوء على مملكة كنده، التي أسّستها قبيلة كنده بين القرنين الرابع قبل الميلاد والخامس الميلادي، وعاصمتها قرية "ذات كهل" أو التي عرفت باسم "الفاو" والتي تقع في منطقة الرياض.

ووفق "الدارة"، تميّزت حضارة كنده بكثيرٍ من الجوانب الحضارية في مجال الزراعة خاصة، وهي بمنزلة كيان بشري يؤسّس حضارة عريقة في المملكة العربية السعودية، ويورث أرضها آثاراً شاهدة على هذه الحضارة حتى الآن.