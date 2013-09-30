النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أكتوبر.. "المواصفات السعودية" تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد

لتعزيز القدرات الوطنية والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعة برامج تدريبية عن بعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من1 إلى 29 أكتوبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

وتنطلق أولى هذه البرامج التدريبية يوم غد الخميس 1 أكتوبر 2020م بدورة متخصصة بعنوان (مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين – حياك).

وستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر، وتتناول «متطلبات نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».

وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 8 أكتوبر، بعنوان «حساب الارتياب ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 11-12 أكتوبر 2020م بعنوان «التدقيق على متطلبات نظام كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 ».

وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 15 أكتوبر بعنوان «آلية سحب العينات»، فيما ستقام الدورة السادسة تحت عنوان «متطلبات نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015» يومي الأحد والاثنين 18-19 أكتوبر، فيما ستقام الدورة السابعة مساء يوم الخميس 22 أكتوبر بعنوان «إدارة الجودة الشاملة TQM».

وسيعقد المركز الدورة الثامنة يومي الأحد والاثنين 25-26 أكتوبر 2020 بعنوان «متطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2017». على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الخميس 29 أكتوبر، وتحمل عنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019».

ودعت المواصفات السعودية للتسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أكتوبر.. "المواصفات السعودية" تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد
سبق

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعة برامج تدريبية عن بعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من1 إلى 29 أكتوبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

وتنطلق أولى هذه البرامج التدريبية يوم غد الخميس 1 أكتوبر 2020م بدورة متخصصة بعنوان (مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين – حياك).

وستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر، وتتناول «متطلبات نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».

وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 8 أكتوبر، بعنوان «حساب الارتياب ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 11-12 أكتوبر 2020م بعنوان «التدقيق على متطلبات نظام كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 ».

وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 15 أكتوبر بعنوان «آلية سحب العينات»، فيما ستقام الدورة السادسة تحت عنوان «متطلبات نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015» يومي الأحد والاثنين 18-19 أكتوبر، فيما ستقام الدورة السابعة مساء يوم الخميس 22 أكتوبر بعنوان «إدارة الجودة الشاملة TQM».

وسيعقد المركز الدورة الثامنة يومي الأحد والاثنين 25-26 أكتوبر 2020 بعنوان «متطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2017». على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الخميس 29 أكتوبر، وتحمل عنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019».

ودعت المواصفات السعودية للتسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:59 PM

خلال أكتوبر.. "المواصفات السعودية" تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد

لتعزيز القدرات الوطنية والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
100

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعة برامج تدريبية عن بعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من1 إلى 29 أكتوبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

وتنطلق أولى هذه البرامج التدريبية يوم غد الخميس 1 أكتوبر 2020م بدورة متخصصة بعنوان (مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين – حياك).

وستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر، وتتناول «متطلبات نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».

وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 8 أكتوبر، بعنوان «حساب الارتياب ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 11-12 أكتوبر 2020م بعنوان «التدقيق على متطلبات نظام كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 ».

وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 15 أكتوبر بعنوان «آلية سحب العينات»، فيما ستقام الدورة السادسة تحت عنوان «متطلبات نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015» يومي الأحد والاثنين 18-19 أكتوبر، فيما ستقام الدورة السابعة مساء يوم الخميس 22 أكتوبر بعنوان «إدارة الجودة الشاملة TQM».

وسيعقد المركز الدورة الثامنة يومي الأحد والاثنين 25-26 أكتوبر 2020 بعنوان «متطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2017». على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الخميس 29 أكتوبر، وتحمل عنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019».

ودعت المواصفات السعودية للتسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,190
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,272
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,974

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة