وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".

نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.

بريطانيا تندد باعتقال سفيرها لدى إيران: انتهاك للقانون الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-12 نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 11:57 AM

بريطانيا تندد باعتقال سفيرها لدى إيران: انتهاك للقانون الدولي "راب": طهران تمرّ بمفترق طرق إما عزلة سياسية أو طريق دبلوماسي





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نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".