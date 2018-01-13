النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تندد باعتقال سفيرها لدى إيران: انتهاك للقانون الدولي

"راب": طهران تمرّ بمفترق طرق إما عزلة سياسية أو طريق دبلوماسي

نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".

الحكومة البريطانية السلطات الإيرانية سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تندد باعتقال سفيرها لدى إيران: انتهاك للقانون الدولي
سبق

نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
11:57 AM

بريطانيا تندد باعتقال سفيرها لدى إيران: انتهاك للقانون الدولي

"راب": طهران تمرّ بمفترق طرق إما عزلة سياسية أو طريق دبلوماسي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,319

نددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية -أمس- لفترة وجيزة، سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها: "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق؛ يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة