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استشاري محذراً من "سيناريو كورونا الأسوأ": رقم الحالات الحرجة مزعج!

قال: أكدت مراراً وتكراراً أن ارتفاع أعداد الحالات المصابة لا يهم.. الخطر في الشلل

عبّر استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، عن انزعاجه وقلقه الشديد بسبب ارتفاع حالات "كورونا" الحرجة خصوصاً في الرياض وجدة.

وقال في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل: "لست سعيداً، الحمد لله على كل حال، الحقيقة أن ارتفاع أعداد الحالات الحرجة مزعج جداً في الرياض وجدة".

وأضاف: "لم أكن أتوقع وصول أعداد الحالات الحرجة في المملكة إلى هذا الرقم، وإن شاء الله لا نشاهد أرقاماً أسوأ من ذلك".

وتابع: "كنت مرارًا وتكرارًا أؤكد أن ارتفاع أعداد الحالات المصابة لا يهم بقدر خطورة زيادة أعداد الحالات الحرجة حتى لا يصاب القطاع الصحي بالشلل".

وأردف: "أحد الأيام وصلت فيه أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 2900 حالة وبلغت الحالات الحرجة أقل من 180 حالة حرجة، وهذا أهون بكثير على القطاع الصحي وعلى المجتمع".

وأوضح "باهبري" خطورة وضع الحالات الحرجة، قائلاً: "هذا يعني أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة عالية المستوى، وهم تحت أجهزة التنفس الصناعي ولا يستطيعون التنفس بأنفسهم"، مشيرًا إلى تزايد أعداد الحالات الحرجة بشكل تراكمي.

وعبر عن قلقه وخشيته من أن ينعكس التساهل واللامبالاة في الإجراءات الاحترازية الوقائية والسلوكيات الصحية على زيادة الحالات الحرجة، وبالتالي الضغط على عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية، مما قد يؤدي إلى تعذر استقبال الحالات المرضية الأخرى غير "كورونا" –لا قدر الله-.


وحذر، في هذا الصدد، من السيناريو الأسوأ بالتفكير فيمن تكون له الأولية والمفاضلة المؤلمة من المرضى بوضعه في العناية المركزة.

يُذكر أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ اليوم الجمعة 24 ألفًا و490 منها 1412 حالة حرجة، بزيادة 31 حالة عن أمس؛ حيث كانت الحالات النشطة أمس: 23,581 منها الحالات الحرجة: 1,381 حالة حرجة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري محذراً من "سيناريو كورونا الأسوأ": رقم الحالات الحرجة مزعج!
سبق

عبّر استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، عن انزعاجه وقلقه الشديد بسبب ارتفاع حالات "كورونا" الحرجة خصوصاً في الرياض وجدة.

وقال في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل: "لست سعيداً، الحمد لله على كل حال، الحقيقة أن ارتفاع أعداد الحالات الحرجة مزعج جداً في الرياض وجدة".

وأضاف: "لم أكن أتوقع وصول أعداد الحالات الحرجة في المملكة إلى هذا الرقم، وإن شاء الله لا نشاهد أرقاماً أسوأ من ذلك".

وتابع: "كنت مرارًا وتكرارًا أؤكد أن ارتفاع أعداد الحالات المصابة لا يهم بقدر خطورة زيادة أعداد الحالات الحرجة حتى لا يصاب القطاع الصحي بالشلل".

وأردف: "أحد الأيام وصلت فيه أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 2900 حالة وبلغت الحالات الحرجة أقل من 180 حالة حرجة، وهذا أهون بكثير على القطاع الصحي وعلى المجتمع".

وأوضح "باهبري" خطورة وضع الحالات الحرجة، قائلاً: "هذا يعني أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة عالية المستوى، وهم تحت أجهزة التنفس الصناعي ولا يستطيعون التنفس بأنفسهم"، مشيرًا إلى تزايد أعداد الحالات الحرجة بشكل تراكمي.

وعبر عن قلقه وخشيته من أن ينعكس التساهل واللامبالاة في الإجراءات الاحترازية الوقائية والسلوكيات الصحية على زيادة الحالات الحرجة، وبالتالي الضغط على عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية، مما قد يؤدي إلى تعذر استقبال الحالات المرضية الأخرى غير "كورونا" –لا قدر الله-.


وحذر، في هذا الصدد، من السيناريو الأسوأ بالتفكير فيمن تكون له الأولية والمفاضلة المؤلمة من المرضى بوضعه في العناية المركزة.

يُذكر أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ اليوم الجمعة 24 ألفًا و490 منها 1412 حالة حرجة، بزيادة 31 حالة عن أمس؛ حيث كانت الحالات النشطة أمس: 23,581 منها الحالات الحرجة: 1,381 حالة حرجة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
06:29 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:46 PM

استشاري محذراً من "سيناريو كورونا الأسوأ": رقم الحالات الحرجة مزعج!

قال: أكدت مراراً وتكراراً أن ارتفاع أعداد الحالات المصابة لا يهم.. الخطر في الشلل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
16,666

عبّر استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، عن انزعاجه وقلقه الشديد بسبب ارتفاع حالات "كورونا" الحرجة خصوصاً في الرياض وجدة.

وقال في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل: "لست سعيداً، الحمد لله على كل حال، الحقيقة أن ارتفاع أعداد الحالات الحرجة مزعج جداً في الرياض وجدة".

وأضاف: "لم أكن أتوقع وصول أعداد الحالات الحرجة في المملكة إلى هذا الرقم، وإن شاء الله لا نشاهد أرقاماً أسوأ من ذلك".

وتابع: "كنت مرارًا وتكرارًا أؤكد أن ارتفاع أعداد الحالات المصابة لا يهم بقدر خطورة زيادة أعداد الحالات الحرجة حتى لا يصاب القطاع الصحي بالشلل".

وأردف: "أحد الأيام وصلت فيه أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 2900 حالة وبلغت الحالات الحرجة أقل من 180 حالة حرجة، وهذا أهون بكثير على القطاع الصحي وعلى المجتمع".

وأوضح "باهبري" خطورة وضع الحالات الحرجة، قائلاً: "هذا يعني أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة عالية المستوى، وهم تحت أجهزة التنفس الصناعي ولا يستطيعون التنفس بأنفسهم"، مشيرًا إلى تزايد أعداد الحالات الحرجة بشكل تراكمي.

وعبر عن قلقه وخشيته من أن ينعكس التساهل واللامبالاة في الإجراءات الاحترازية الوقائية والسلوكيات الصحية على زيادة الحالات الحرجة، وبالتالي الضغط على عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية، مما قد يؤدي إلى تعذر استقبال الحالات المرضية الأخرى غير "كورونا" –لا قدر الله-.


وحذر، في هذا الصدد، من السيناريو الأسوأ بالتفكير فيمن تكون له الأولية والمفاضلة المؤلمة من المرضى بوضعه في العناية المركزة.

يُذكر أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ اليوم الجمعة 24 ألفًا و490 منها 1412 حالة حرجة، بزيادة 31 حالة عن أمس؛ حيث كانت الحالات النشطة أمس: 23,581 منها الحالات الحرجة: 1,381 حالة حرجة.

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