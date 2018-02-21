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"الجدعان" يتوقَّع بدء تعافي الاقتصاد السعودي خلال 2018

بدعم الإنفاق الحكومي الضخم

توقَّع وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن يبدأ اقتصاد بلاده بالتعافي في 2018 مدعومًا بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز التي أقرتها السعودية مؤخرًا، وفقًا لـ"الأناضول".

وقال الوزير الجدعان خلال ندوة في العاصمة الرياض: "العجز انخفض العام الماضي نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية. ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام القادمة".

وذكر أن "تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجُّه السعودية في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات".

وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعًا حادًّا في إيراداتها المالية، ناتجًا من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014؛ ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.

وأضاف الوزير الجدعان في تصريحاته اليوم بأن استراتيجية السعودية لإدارة الدَّين العام عبر إصدار الصكوك الدولية هدفها "تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الجدعان" يتوقَّع بدء تعافي الاقتصاد السعودي خلال 2018
سبق

توقَّع وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن يبدأ اقتصاد بلاده بالتعافي في 2018 مدعومًا بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز التي أقرتها السعودية مؤخرًا، وفقًا لـ"الأناضول".

وقال الوزير الجدعان خلال ندوة في العاصمة الرياض: "العجز انخفض العام الماضي نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية. ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام القادمة".

وذكر أن "تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجُّه السعودية في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات".

وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعًا حادًّا في إيراداتها المالية، ناتجًا من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014؛ ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.

وأضاف الوزير الجدعان في تصريحاته اليوم بأن استراتيجية السعودية لإدارة الدَّين العام عبر إصدار الصكوك الدولية هدفها "تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:20 PM

"الجدعان" يتوقَّع بدء تعافي الاقتصاد السعودي خلال 2018

بدعم الإنفاق الحكومي الضخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
10,231

توقَّع وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن يبدأ اقتصاد بلاده بالتعافي في 2018 مدعومًا بالإنفاق الحكومي الضخم، وحزم التحفيز التي أقرتها السعودية مؤخرًا، وفقًا لـ"الأناضول".

وقال الوزير الجدعان خلال ندوة في العاصمة الرياض: "العجز انخفض العام الماضي نتيجة المبادرات الجديدة، وارتفاع الصادرات غير البترولية. ونتوقع أن يواصل العجز في الميزانية الانخفاض على مدى الأعوام القادمة".

وذكر أن "تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجُّه السعودية في تطبيق الإصلاحات لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات".

وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعًا حادًّا في إيراداتها المالية، ناتجًا من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014؛ ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.

وأضاف الوزير الجدعان في تصريحاته اليوم بأن استراتيجية السعودية لإدارة الدَّين العام عبر إصدار الصكوك الدولية هدفها "تخفيف الضغط على سيولة المصارف المحلية".

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